Violeta Alexandru a transmis că Guvernul a luat măsuri imediate atunci când au fost cazuri de infectare în firmele și afacerile din România.

„Am spus de la începutul pandemiei că acest Guvern este foarte atent la ceea ce se întâmplă și că ia măsuri imediat. Ca atare de îndată ce am fost sesizați că există focare, că există persoane infectate, am gândit o completare la cadrul legal existent, în sensul în care le vom acorda celor sănătoși care rămân acasă plata șomajului tehnic. Deși domeniul din care face parte respectiva unitate nu este închis, suntem conștienți că o asemenea măsură are consecințe în privința veniturilor oamenilor. De aceea spun că noi nu ne dorim să ajungem aici, este foarte bine că insistați pe latura medicală și pe responsabilitatea individuală. Din punctul nostru de vedere, nu stăm nicio clipă și luăm măsuri imediate, dar soluția ar fi ca fiecare dintre noi să aibă grijă la sănătatea lui și a celor din jur, ca angajatorii să își asume responsabilitatea” salariaților. Vreau să subliniez asupra rolului care administrează spațiul respectiv. Trebuie să facă un efort să verifice constant.

Ce angajatori sunt vizați

„Când vorbesc de angajatori, mă refer la cei care în spațiul de lucru au un număr de persoane care lucrează în apropiere sau care nu poartă mască. Trebuie să fie conștienți, că sunt patroni de cluburi, că sunt directori de firme de confecții, că sunt patroni de magazin de cartieri, toți acești oameni poartă responsabilitatea salariaților. Vreau să subliniez asupra rolului celui care administrează afacerea respectivă, spațiul respectiv din punct de vedere al sănătății clienților și al salariaților. Trebuie să facă un efort să verifice constant. Nu văd altă soluție. Alternativa este să închidă și în niciun caz Guvernul nu vrea să ajungă aici”, a continuat ea.

Violeta Alexandru a mai transmis că a menținut măsura șomajului tehnic pentru domeniile care nu și-au repornit activitatea, cum ar fi zona de concerte, zona de restaurante închise, săli de sport de contact. Ministrul spune că a încurajat revenirea în activitate pentru domeniile în care a fost posibil acest lucru.

Ministrul spune că este la zi cu plata șomajului tehnic pentru 143.000 de salariați cu contracte de muncă suspendate temporar, suma ajungând la 1 iu 4.6 miliarde de lei de la începutul stării de urgență până la 1 iunie pentru 1.3 milioane de angajați. Pe luna iunie fondul este de 200 de milioane de lei.

Ce se întâmplă cu mărirea pensiilor și a alocațiilor

Ministrul Muncii spune că atât pensiile, cât și alocațiile vor crește, însă nu se știe în prezent cu cât și când.

„Trăim noi cu impresia că pensionarii nu comunică electronic. Am încredere în cei de la Casele de Pensii care au dorit să facă performanță. Mă refer la recalcularea dosarelor. Am ajuns în peste jumătate din țară la 0. Acei oameni au văzut că îi respect și pe aceștia mă bazez. Este momentul să modernizăm Ministerul Muncii. Un răspuns clar pe această temă va veni foarte curând în momentul în care Ministerul Finanțelor va îmncheia bilanțul cheltuielilor respectiv situația încasărilor după perioada de pandemie. Am avut mai multe discuții cu colegii mei dorința noastră nu este să alimentăm prin diferite cifre, donrințe, dorințe avem. Colegul meu, domnul ministru al finantelor are poza cu schimbările la buget după situația actuală. Eu sunt un minister care face foarte multe plăți din bani publici. Știe care este starea încasărilor, vede situația și știe care este poza situației la zi. Vor crește pensiile, vă asigur. Vă vom arăta care este situația. vrem să avem o abordare responsabilă, acesta este cuvîntul, în sensul în care am această convingere, este ușor să păcălești și să dai speranțe. Nu așa trebuie gestionată această țară. Premierul m-a rugat să mă pregătesc în acest sens. În mod evident suntem conștienți de decizia curții și vom găsi o soluție. Există această nevoie, dar să dublezi, orice are nevoie de mai mult în țara această, problema este că atât este bugetul. A dubla peste noapte fără să spui de unde, a face gesturi dublu, triplu, nu e o abordare responsabilă”, a mai declarat Violeta Alexandru.

Foto: INQUAM PHOTOS, Octav Ganea