Sfârșitul lumii nu va fi cauzat nici de un război mondial, nici de un virus periculos

Potrivit laureaților Premiului Nobel, populația lumii va intra în declin în următorii 40 de ani din cauza scăderii natalității, ceea ce va cauza o lipsă masivă a forței de muncă. Deși scăderea natalității ar putea ajuta la combaterea crizei climatice, într-un final, populația tot mai îmbătrânită va distruge economia globală.

În ultimele decenii, am fost martorii unei explozii a populației. Într-o lună de zile se va naște copilul care va aduce populația lumii la pragul de opt miliarde de persoane. Acest „boom demografic” a fost citat de experți ca fiind o provocare fără precedent pentru echilibrul ecologic al planetei noastre. În 2017, 50 de laureați ai Premiului Nobel au fost întrebați care este principala amenințare la adresa umanității, iar mai mult de o treime dintre ei au răspuns suprapopularea planetei. În prezent, nu există niciun dubiu că încetinirea creșterii demografice va combate criza climatică.

În ciuda acestui fapt, laureații Premiului Nobel nu au luat în calcul agenții care conduc lumea spre un declin demografic. În următorii 40 de ani, populația planetei va scădea încetul cu încetul. Marele declin demografic nu va fi provocat de un virus periculos, nici de un război mondial și nici de un dezastru natural, ci de creșterea nivelului de trai.

Scăderea natalității este un dezastru care amenință economia globală

Odată cu Revoluția Industrială, a crescut speranța de viață și a scăzut, totodată, natalitatea. Pe scurt, oamenii s-au îmbogațit, li s-a îmbunătățit starea de sănătate, au ajuns să trăiescă mai mult și au făcut mai puțini copii. Numărul copiilor care se nasc în țările dezvoltate, precum SUA, China sau statele vest-europene, nu este suficient pentru a menține populația stabilă. Scăderea natalității nu este un motiv de bucurie, ci un dezastru care amenință economia globală. Marele declin al forței de muncă, provocat de o populație îmbătrănită, va distruge economia globală.

De la an la an, rata natalității în țările bogate și în statele cu venituri medii scade sub nivelul critic de „înlocuire” (nivelul la care oamenii fac destui copii ca populația să fie stabilă). O societate are nevoie de 2,1 copii per femeie pentru ca populația să rămână stabilă. În SUA, rata nașterilor este de 1,6 per femeie, în Japonia este de 1,3 per femeie, în China este de 1,2 per femeie, iar în Coreea de Sud este de 0,8 per femeie. În curând, majoritatea statelor vor cădea sub pragul minim necesar pentru a preveni declinul populației.

Potrivit Business Insider, pe măsură ce nivelul de trai se îmbunătățește, numărul de copii per familie începe să scadă în toate țările. Într-un final, o țară care era cândva săracă și tânără va ajunge bogată și bătrână și va duce lipsă de muncitori tineri.