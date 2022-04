Marile crize, precum pandemia sau izbucnirea războiului din Ucraina, sunt evenimente decisive care influențează zona politică, socială, economică și financiară. Astfel de evenimente au impact și asupra piețelor de capital, mai ales atunci când generează panică în rândul investitorilor.

Istvan Sarkany și-a început cariera de investitor în 2013, odată cu IPO-ul Romgaz (IPO, initial public offering, prima dată când o companie listează acțiuni la bursă). La fel ca mulți alții, a început să urmărească Bursa de Valori București încurajat de un prieten care deja investea.

„Ideea de a investi la bursă mi-a venit de la prieteni. Când am început eu a fost IPO-ul de la Romgaz. IPO-urile de stat care sunt o oportunitate bună pentru investitorii începători. De obicei se listează cu un anumit discount, iar investiția are un risc foarte mic. Am început cu câteva zeci de mii de lei, iar pe parcurs au tot crescut sumele. E mult mai ușor să crești natural decât să vii cu 100.000 euro pe bursă”, ne explică Istvan.

Inginer la bază, a terminat între timp un masterat în administrarea afacerilor, program de studii ce i-a permis să înțeleagă cum se citește un bilanț, contabilitatea unei companii, avantaje importante pentru un investitor individual.

Ce înseamnă războiul pentru un investitor experimentat

Istvan Sarkany ne-a transmis că la momentul izbucnirii războiului și-a păstrat calmul și a acționat relaxat. De obicei, el nu deține cash mai mult de 10% din valoarea portofoliului.

„Aceste scăderi sunt doar oportunități să mai acumulez în plus la companiile în care am încredere că o să performeze bine în viitorul apropiat. Pentru cei care investesc în indici sau fonduri mutuale, e mai simplu, deoarece un fond mutual nu poate să dea faliment. Companiile au mereu acest risc”, ne explică Istvan Sarkany.

Cum îți împarți investițiile

„Trebuie să ai măcar 5-10 sau mai multe companii și să știi foarte bine fiecare companie și cu ce se ocupă. Dacă vezi că lucrurile nu se mai dezvoltă în direcția în care îți dorești, e clar că trebuie să vinzi compania respectivă. Ăsta este tot secretul. Majoritatea investitorilor nu au timp să cerceteze raportările companiilor, să le urmărească.

Pentru ei e mult mai la îndemână să cumpere un fond mutual sau eventual un ETF, un fond de indice care le dă expunere pe un coș de companii. Acolo urmăresc managerii de fond și singurul tău efort este să vii cu bani periodic atât timp cât îți permiți să investești. Când vei să retragi trebuie să ai grijă să nu rămâi fără bani”, explică Istvan.

Atunci când analizează rapoartele unei companii, investitorul se uită după mai multe elemente pe care le corelează cu datele anterioare: „Mă uit la venituri, cheltuieli, dinamica lor, dinamica profitului, datoriile dacă sunt foarte mari sau dinamica datoriilor este cumva nefavorabilă, dobânzile pe care le plătește compania.”

Raportările companiilor, esențial de analizat pentru investitori

„Cele mai grele perioade sunt în preajma raportărilor. Urmează imediat raportările de trimestru I, care încep la sfârșitul lui aprilie și țin până la sfârșit de mai. Sunt zile în care apar 20 de raportări una după alta din care poate urmăresc 5 companii. Atunci petrec o noapte să citesc raportările la companiile respective.

Deja urmăresc companii de ani de zile, știu la ce să mă aștept, mă uit după schimbări și să văd dacă oarecum (compania n.r.) e în parametrii așteptați de mine. Toate raportările trebuie trimise la Bursa de Valori București și pe site-ul bursei se pot găsi pentru fiecare companie. Multe informații se pun și pe site-ul companiei”, ne-a transmis Istvan în cadrul podcastului Esențial.