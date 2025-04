Victor Ponta a prezentat la TV măsurile economice pe care le-ar lua dacă ar deveni șeful statului, pentru ca România să iasă din criză și să meargă într-o direcție bună. El a spus ce vrea să facă împreună cu Guvernul Ciolacu 2.

Victor Ponta a analizat situația economică a țării și a spus că România se află într-o situație mai gravă decât în criza economică din anul 2009. Totuși, el susține că are soluții pentru ca românii să ducă o viață mai bună.

Începând cu 1 iulie 2025, TVA-ul la toate alimentele ar trebui să scadă la 5%. Atunci când TVA-ul a fost redus de la 24% la 9%, prețurile au scăzut și statul român a încasat mai mulți bani pentru că înainte se făcea evaziune fiscală și multe produse veneau din străinătate, a explicat el.

De asemenea, politicianul va cere Executivului să promită, printr-un acord semnat până la 31 decembrie 2026, că nu va crește TVA-ul sau alte taxe. Potrivit spuselor sale, firmele nu investesc pentru că nu știu ce se va întâmpla cu taxele și nu își pot face planuri de afaceri pe termen lung.

„Trebuie, de la 1 iulie, TVA-ul la toate alimentele redus la 5%. Am văzut propunerile făcute, dar vorbim de alimente. Când am redus TVA de la 24% la 9% s-au ieftinit și am încasat mai mulți bani, pentru că înainte se făcea evaziune și se aducea din afară.

Voi cere Guvernului, ca până pe 31 decembrie 2026, să semnăm un moratoriu că nu va crește TVA-ul sau vreo altă taxă. Deoarece companiile nu investesc pentru că nu știu ce se întâmplă cu taxele, astfel că nu își pot face un plan de afaceri”, a explicat politicianul în cadrul unui intervenții TV la România TV.