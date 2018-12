Victor Ponta, șah-mat la Liviu Dragnea. Marele anunț făcut de fostul premier

Victor Ponta e încrezător în ceea ce priveşte şansele de demitere a lui Liviu Dragnea de la conducerea Camerei Deputaţilor şi dă de pământ cu liderul PSD şi „trupeţii” lui.

„Va fi o bătălie de mai lungă durată (...) La un moment dat vom reuşi să avem la Camera Deputaţilor un preşedinte care să existe. Dragnea stă închis în buncăr şi nici măcar nu vine să-şi susţină pct de vedere. Trimite nişte trupeţi,” a declarat Ponta.

Fostul premier dă ca sigură înlocuirea lui Liviu Dragnea de la şefia Camerei Deputaţilor şi răsuceşte cuţitul în rana celor de la PSD, susţinând că „cine are o majoritate, are dreptul să decidă. Acum nu mai există o majoritate”.

„Deci se va întâmpla şi schimbarea domului Dragnea, e ceva inevitabil, se vor mai lupta, se vor mai ţine de scaun, vor mai invoca… Dacă ar avea voturi, ar supune la vot” a declarat fostul premier.

Victor Ponta aminteşte că situaţia din prezent s-a mai petrecut şi în 2012, atunci când USL a reuşit să o schimbe pe Roberta Anastase din funcţia de preşedinte al Camerei.

„Ceea ce se întâmplă azi, am trăit în 2012, când ne aflam tot în acest loc, în această sală, inclusiv domnul Iordache şi domnul Nicolicea, când am propus revocarea doamnei Roberta Anastase. Şi atunci s-au invocat tot felul de lucruri de procedură, în final, pe bună dreptate, majoritatea, plenul a decis şi am înlocuit-o pe Roberta Anastase cu domnul Zgonea,” a amintit fostul premier.

Războiul dintre Victor Ponta şi Liviu Dragnea e departe de a se încheia. Tot din Parlament, fostul prim-ministru a declarat că pregăteşte noi mutări în urma cărora mai mulţi parlamentari din tabăra social-democraţilor vor ajunge în partidul Pro România.