„Am reușit!! Încă un pas concret pentru debirocratizare! Ministerul Finanțelor a acceptat, după demersuri îndelungate, propunerea ca instituțiile din coordonarea MMPS să aibă acces direct la sistemul informatic al Ministerului Finanțelor pentru a prelua informații privind adeverințele de venit ale cetățenilor. Mai rămân câteva detalii de pus la punct dar am făcut un pas important. Așa cum am explicat, o asemenea măsură ridică povara administrativă de pe umerii cetățenilor pentru că nu mai sunt trimiși să aducă adeverințe ci Casa de Pensii sau ANPIS, instituția care plătește beneficii sociale, verifică datele direct la Finanțe. Cetățeanul nu va mai fi nevoit să stea pe drumuri pentru a colecta adeverințele de venit. Am insistat pentru ca o asemenea măsură să se ia cât mai repede tocmai pentru că proiectul care ar fi trebuit să ofere, de exemplu, informații despre perioada activă a unei persoane care se pensionează, adică scanarea Cărților de Muncă, a eșuat. Încă un pas prin care administrația arată respect cetățeanului!”, a scris Violeta Alexandru pe Facebook.

Florin Cîțu a făcut de asemenea acest anunt, vorbind despre o veste bună pentru toți românii.

„V-am promis şi ne ţinem de cuvânt. Astăzi încă o veste bună pentru TOŢI românii. Fără curierat între instituţii! Adeverinţă de venit va fi transmisă în format electronic instituţiilor din subordinea Ministerului Muncii. Românii nu trebuie sa facă servicii de curierat între instituţiile statului”, scrie Cîţu pe Facebook.

Conform premierului desemnat, sistemul informatic este dezvoltat şi administrat de Ministerul Finanţelor Publice şi pregătit să trimită adeverinţa de venit în format electronic.

„În acelaşi timp, ne împrumutăm mai IEFTIN în lei în fiecare zi şi la dobânzi NEGATIVE în euro. ECONOMISIM bani şi CREŞTEM puterea de cumpărare a generaţiilor viitoare”, adaugă acesta.

