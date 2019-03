Vești bune pentru femeile din România! Se dau tichete cadou de 8 martie! Surprize de la angajatori

Vanzarile de tichete cadou pentru 8 Martie vor creste cu 10% in 2019 fata de anul trecut, pastrand tendinta de crestere din ultimii ani. 14% dintre angajatorii privati care si-au recompensat angajatii in 2018 cu tichete cadou au acordat acest beneficiu si de 8 Martie.

De 8 Martie, angajatele se pot bucura de o surpriza in plus din partea angajatorilor, acestia avand optiunea de a le oferi un cadou personalizat sub forma de tichete cadou. Acestea vin insotite de beneficii financiare atat pentru angajator, cat si pentru angajate, pentru ca sunt scutite de contributii sociale si de impozitul pe venit pana la valoarea de 150 de lei de persoana.

Conform datelor Up Romania, Ziua Internationala a Femeii a devenit un eveniment tot mai important pentru angajatorii interesati de motivarea si recompensarea colegelor. In prezent, tichetele cadou pentru acest eveniment reprezinta 4% din totalul anual de tichete cadou acordate salariatilor ca beneficiu social.

Cu ocazia zilei de 8 martie, numărul de companii care au optat să acorde salariaţilor tichete cadou a crescut cu 45% în 2017, comparativ cu 2016, iar valorile comandate au crescut cu 38% în 2017 faţă de 2016.

Conform volumelor de vânzări din segmentul de tichete cadou, companiile aleg din ce în ce mai des să îşi fidelizeze angajaţii prin oferirea de tichete valorice, iar 8 Martie este o ocazie perfectă.

Noile reglementări ale Codul Fiscal, în vigoare de la 1 ianuarie 2018, nu au impact asupra acestor avantaje ale tichetelor cadou. În cazul în care se acordă tichete cu o valoare mai mare de 150 de lei, la diferenţa dintre 150 de lei şi valoarea tichetelor cadou se aplică, conform Codului Fiscal, impozitul pe venit de 10% şi contribuţiile sociale obligatorii: CAS: 25%, CASS: 10% şi contribuţie asiguratorie pentru muncă: 2,25%.

Pe lângă beneficiile fiscale, tichetele cadou simplifică logistica cadourilor: de la alegere, achiziţie, până la sortare, împachetare, depozitare şi distribuţie, iar beneficiarii sunt puşi în valoare şi datorită personalizării tichetelor cu datele lor şi cu sigla companiei. Astfel, tichetele cadou fac cu adevarat diferenţa faţă de alte tipuri de bonusuri.