Adevărul despre Volodimir Zelenski! De ce nu a fugit de război? Acum a ieșit la iveală

Dezvăluirea a fost făcută de regizorul David Dodson, un apropiat al lui Volodimir Zelenski, care îl cunoaște pe liderul de la Kiev înainte ca acesta să ajungă președinte. Cei doi s-au întâlnit pentru prima oară la New York în 2008, când lucrau împreună la comedia romantică „Love in the Big City”.

Momentul respectiv a fost începutul unei colaborări foarte strânse ce s-a concretizat în trei filme în care David Dodson i-a fost regizor şi totodată începutul unei strânse prietenii ce durează de 14 ani.

Este doar o mică diferenţă între actorul Zelenski şi preşedintele Zelenski

Mesajul lui Dodson a venit în contextul în care multe persoane se așteptau ca Volodimir Zelenski să fugă din Ucraina, la începutul conflictului. Totuși, regizorul a exclus această variantă și a spus că președintele va rămâne alături de poporul său indiferent de situație.

„Sincer să fiu, e doar o mică diferenţă între actorul Zelenski şi preşedintele Zelenski. Îl ştiu de 14 ani şi pot spune că Vova a fost mereu un om foarte integru. Ca lider al unei companii media mari, Vova a avut mereu o apreciere solidă pentru pragmatism şi logică. Şi, în acelaşi timp, ca artist, Vova nu a fost vreodată constrâns de limitări comune. A fost mereu capabil să combine visul cu ceea ce este necesar pentru ca să facă visul să devină realitate.

De exemplu, dacă eu ca regizor doream să fac ceva, iar acel lucru era poate un pic nebunesc sau scump, Vova ar fi mutat munţii ca acel lucru să se întâmple. Ca preşedinte al Ucrainei, văd aceleaşi calităţi la Vova. Îi motivează pe oamenii din jurul său să fie la superlativ, şi aşa era şi când lucram cu el pe platoul de filmare.”, a declarat David Dodson pentru adevarul.ro

De asemenea, acesta a subliniat că Volodimir Zelenski a devenit un simbol mondial, mulțumită comportamentului de care a dat dovadă în timpul conflictului.

„Când a început războiul pe 24 februarie, cred că cei mai mulţi au crezut că Vova va părăsi Ucraina pentru a se proteja şi pentru a încerca poate să fie un fel de preşedinte în exil. Însă eu nu am crezut vreodată asta. Ştiindu-l pe Vova, dar cel mai important, cunoscând poporul ucrainean, ştiam că Vova nu va abandona Ucraina.

El nu e omul care să renunţe. În 2013, când Berkut, forţele speciale de poliţie ale lui Ianukovici i-au bătut pe protestatarii din Piaţa Maidan, sute de mii de ucraineni au venit acolo să îi ajute pe protestatari. Nu au fugit. Nu au îngenunchiat. Au rezistat şi au luptat. Aşa sunt ucrainenii. Aşa este şi Vova. Acest tip de curaj e rar în zilele noastre şi de aceea Vova a devenit un simbol global al curajului. Vova este un exemplu al curajului întregii naţiuni ucrainene”, a completat David Dodson.