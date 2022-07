În vârstă de 72 de ani, cunoscuta interpretă Angelica Stoican a povestit în urmă cu câțiva ani modul în care ar fi fost dată afară din Ansamblul Ciocârlia, la cererea Mariei Ciobanu. Ea a spus atunci că i-au fost luate gradele profesionale din cartea de muncă, motiv pentru care s-a ales și cu o pensie mică la bătrânețe.

Conflictul dintre Angelica Stoican și Maria Ciobanu

Recent artista a vorbit despre adevăratul motiv al conflictului cu Maria Ciobanu. Potrivit declarațiilor, ultima discuție pe care a avut-o cu Maria Ciobanu a fost în 2018, la un spectacol organizat în parcul Cișmigiu.

„Am avut o discuție cu ea la București și am rugat-o să mergem la o biserică. I-am spus că ar fi bine să vorbim doar noi două, să lăsăm telefoanele în altă parte. Să luăm legătura amândouă. Ea a venit la mine la un spectacol în Cișmigiu, în urmă cu patru ani. I-am vorbit frumos, dar ceea ce s-a întâmplat a fost o crimă. A spus ‘Ori eu, ori asta’. A doua zi, m-au și dat afară.

Ea era un pic ‘înghețată’, când am vorbit cu ea la spectacol. I-am propus să mergem să vorbim doar noi două, în biserică. I-am propus să mergem la Patriarhie. Eu și acum o consider un artist pe care l-am adorat. Și acum dacă o văd la televizor, mă bucur. Nici față de Dolănescu nu am avut gelozie. Și pe toți colegii mei mai mari i-am respectat. Mă adresam cu doamnă și domnule.

Pe Maria Ciobanu au influențat-o celelalte colege. Au pornit-o împotriva mea. Nu m-a sunat niciodată, dar ea era comandant acolo. Ea este o mare artistă, mai mare ca mine, dar așa s-a întâmplat, așa a fost … Acesta este adevărul”, a declarat Angelica Stoican pentru Fanatik.

A rămas cu o pensie de nimic acum

Celebra interpretă spune că a rămas fără gradele profesionale, cartea de muncă fiind desfăcută pe motiv disciplinar. Din această cauză ea are acum o pensie de numai 1.100 de lei.

„Cu o săptămână înainte îmi dăduseră gradele profesionale. Din cauza aceasta am acum o pensie de 1.100 de lei. Mi le-au luat și mi-au desfăcut și cartea de muncă cu litera ‘I’. Am depus o cerere la un avocat, care m-a contactat… poate recuperez… Au motivat acțiunea lor, pe motiv că am lipsit de la un spectacol de 1 Mai, dar eu nu am știut.

Pe mine nu mă chemau la recepții și la astfel de spectacole, le chemau pe cele mai vechi de la ansamblu. La ședința aceea de partid a luat parte și Ion Cristoreanu, care mi-a luat apărarea, dar și fostul meu soț, Pană. Amândoi mi-au povestit ce s-a discutat acolo. Eu nu eram membră de partid”, a mai declarat Angelica Stoican, mama Niculinei Stoican.

Angelica Stoican: M-au scos afară, m-au nenorocit!

Interpreta mai spune că după ședința de partid, în care Maria Ciobanu ar fi cerut să se facă o alegere între ea și Angelica Stoican, aceasta din urmă nu a mai fost primită la ansamblu.

„După acest episod m-au scos afară. Efectiv nu m-au mai lăsat să intru. Și mi s-a spus, ‘doamna Angelica, s-a întâmplat o mare nenorocire’. După trei ani m-au dat afară. Atât am stat la Ansamblul Ciocârlia. Și când mă gândesc că m-au luat pe sus să vin la București. Și eu aveam spectacole în zonă și în Iugoslavia, nici nu puteam să le fac față.

M-au nenorocit! Într-un fel au fost și lucruri frumoase, pe care le-am recunoscut în sinea mea. Faptul că am lucrat cu maestrul Arvinte, un mare artist sau cu doamna Emilia Comișel … care s-a pus să mă apere”, și-a mai amintit Angelica Stoican.