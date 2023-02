Cum se înțelege actorul cu fosta soție?

La 73 de ani, maestrul Florin Zamfirescu a avut o viață personală destul de tumultoasă. Actorul a fost căsătorit de trei ori, iar cel de-al treilea mariaj, care a fost și cel mai lung, a fost cu actrița Cătălina Mustață.

Cei doi au divorțat însă în urmă cu 10 ani și acum, Florin Zamfirescu a venit cu detalii despre modul în care se înțelege cu fosta lui soție. De menționat că, atunci când au divorțat, evenimentul a ținut multă vreme primele pagini ale ziarelor.

În urma partajului dintre cei doi foști soți, Florin Zamfirescu a primit jumătate din terenul de la Mogoșoaia. Aici actorul și-a construit o casă, devenind astfel vecin cu fosta sa soție.

Întrebat de Denise Rifai dacă este un vecin bun și se înțelege cu fosta soție, Florin Zamfirescu a mărturisit însă că nu o vede prea des și atunci când o vede, conversația dintre ei este destul de restrânsă.

Este un vecin atât de bun, parcă nu există

„Eu cred că sunt un vecin inexistent. E mai mult de un an de când n-am văzut-o. Și acum un an dacă am văzut-o, a fost când treceam cu mașina pe stradă și am văzut-o intrând, la volanul mașinii ei. (n.r. i-a făcut cu mâna)

A întors capul și atât. Atunci am văzut-o, înainte trei ani. Stăm în așa fel încât dacă vreau să o vad, o vad.

Mă urc pe o scară și mă uit peste gard, dar nu fac asta. Dar ea este un vecin atât de bun, parcă nu există, numai că-i vad mașina câteodată…

A trecut totul, sunt peste 10 ani, sunt amnistii totale. Am iubit-o foarte mult, nu vreau să dezgrop morții. Am trăit 21 de ani împreună, nu regret și nu aș vrea să repet”, a dezvăluit Florin Zamfirescu, la 40 de întrebări cu Denise Rifai.

La 73 de ani și după trei căsnicii eșuate, maestrul Florin Zamfirescu și-a refăcut viața alături de Daciana Toma.

Actorul și iubita sa sunt de opt ani împreună și se înțeleg excelent, în ciuda diferenței de vârstă dintre ei. Daciana Toma, de profesie medic, este cu 20 de ani mai tânără, iar actorul are numai cuvinte de laudă la adresa ei.