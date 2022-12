Elena Băsescu este aproape de nerecunoscut. Câte intervenții estetice are fiica lui Traian Băsescu?

Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte al României, Traian Băsescu, are 42 de ani, iar de câțiva ani apelează la diverse intervenții estetice pentru a se menține tânără, însă în anumite intervenții chirurgicală i-au schimbat destul de mult aspectul fizic. Recent, Elena Băsescu a postat pe rețelele sociale o imagine în care este machiată discret, însă din care se pot observa schimbările produse în ultimii ani în urma intervențiilor chirurgicale pe care le-a făcut.

Prima dată, Elena Băsescu și-a mărit buzele, după aceea, a optat pentru o rinoplastie deoarece era complexată de forma nasului. Vedeta a început apoi să-și facă injecții cu botox pentru a-și defini maxilarul, dar și pentru a-și estompa ridurile fine. În plus, EBA Băsescu are și fațete dentare. Deși a născut de trei ori până acum, vedeta are o siluetă subțire și tonifiată deoarece are un regim alimentar echilibrat și face regulat mișcare.

Fanii Elenei Băsescu, deranjați de ultima intervenție estetică facută de vedetă

Fiica cea mică a fostului președinte al României nu este prea activă pe rețelele sociale, însă are un număr destul de mare de urmăritori. Aceasta împărtășește cu prietenii ei din mediul online tot ceea ce se întâmplă în viața sa, de la pasiunile sale până la vacanțele petrecute alături de copiii ei.

În luna noiembrie a acestui an, nu a fost foarte activă pe rețelele sociale, dar o fotografie postată de ea pe Instagram a stârnit un val de reacții negative din partea urmăritorilor ei. Aceștia au spus că vedeta și-a făcut prea multe operații estetice și a ajuns de nerecunoscut.

În poza respectivă, vedeta apare cu trăsăturile feței vizibil schimbate. Mulți oameni sunt de părere că a exagerat în ceea ce privește operațiile estetice și că a ajuns să nu mai arate deloc cum arăta înainte.

De altfel, în luna septembrie a acestui an, fiica cea mică a lui Traian Băsescu a postat o fotografie pe rețelele sociale în care se văd clar ultimele schimbări pe care le-a făcut asupra aspectului ei fizic.

Din fotografie, se poate observa că Elena Băsescu a slăbit mult și se pare că și-a făcut o nouă intervenție estetică, de data aceasta nu prea reușită. Mai exact, fiica fostului președinte al României și-a injectat buzele cu acid hialuronic, însă buzele ei au fost deformate.