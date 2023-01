Anunțul momentului despre aderarea la Schengen. Bogdan Aurescu spune că Germania ne susţine foarte ferm şi activ

Așadar, ministrul român a participat la o discuție „foarte bună” cu ministrul de Externe al Germaniei, Annalena Baerbock. În urma dialogului, Bogdan Aurescu a venit cu vești bune și subliniat că Germania ne susţine „foarte ferm şi activ”.

„Tocmai am terminat o discuție foarte bună cu doamna ministru de externe a Germaniei, doamna Annalena Baerbock. Și Germania, trebuie spus că ne susține în mod foarte ferm și activ și dorește să întreprindă demersuri foarte bune pentru… pe lângă toți factorii de decizii, inclusiv pe lângă Austria, pe lângă Comisia Europeană. De asemenea, am discutat astăzi cu colegii din Italia și din Belgia. Iarăși, am primit asigurări de sprijin activ și și consistent. Am discutat și cu colegul nostru din Croația, pentru că deja Croația fiind membru Schengen, de asemenea este un stat care poate să facă demersuri în favoarea României și iarăși, am primit asigurări din partea colegului meu croat în acest sens. Iar aceste demersuri se adaugă celor pe care le-am făcut deja.

Discuția cu omologul meu suedez, din 11 ianuarie. De altfel, și astăzi am discutat cu colegul suedez și m-a asigurat de începerea în perioada imediat următoare a consultărilor pe care urmează să le facă președinția suedeză cu toate celelalte state membre. Vreau să spun că președinția suedeză este extrem de hotărâtă să trateze cu prioritate acest subiect. Am mai discutat, după cum știți, cu Spania, care reprezintă următoarea președinție din a doua jumătate a anului; am discutat cu Danemarca, cu colegul meu danez, care reprezintă un nou guvern.

Deci a fost foarte importantă acea discuție, pentru că ea a arătat că noul guvern de la Copenhaga susține aderarea României. Am mai discutat cu Portugalia, cu colegul meu ministru de externe, cu Finlanda, ministrul pentru afaceri europene, care a făcut o vizită la București, cu colegii mei din Polonia, din Cehia. La Davos, am discutat, de asemenea, cu colega mea din Slovenia. Toți acești miniștri de externe și, respectiv, de afaceri europene susțin în mod foarte ferm, inclusiv prin demersuri făcute pe lângă Austria, aderarea României spațiul Schengen”, a declarat Bogdan Aurescu.

Este prea devreme pentru a vorbi despre un calendar

De asemenea, acesta a subliniat că este prea devreme pentru a vorbi despre un calendar.

„Deci iarăși, îmi cereţi să fac evaluări care au legătură cu termene sau cu calendare. Cred că e foarte important ca aceste consultări pe care președinția suedeză le va începe în mod formal în perioada imediat următoare să se declanșeze. Ele să degaje un anumit rezultat, o anumită concluzie și pe urmă putem să vorbim de calendare. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm faptul că Austria este într-o perioadă electorală, pe 29 ianuarie sunt alegeri.

Înainte de această dată este greu de estimat care va fi poziția Austriei. Știți că săptămâna trecută am discutat la Davos și cu colegul meu, ministrul de externe austriac, și i-am arătat că România este deschisă pentru o discuție foarte constructivă, dar este nevoie, evident, și de un răspuns similar din partea Austriei. Știți că tot săptămâna trecută, tot joi, președintele României și președintele Austriei au avut o discuție telefonică în aceiaşi parametri.

De asemenea, știți că am decis să trimitem înapoi la Viena ambasadorul României, cel care a fost chemat pentru consultări în decembrie, tot ca gest de deschidere din partea României. Toate aceste gesturi și demersurile noastre vor continua, trebuie să se acumuleze și să vedem ce anume se degajă din acest tip de, să spunem, proces. În altă ordine de idei, nu trebuie să uităm că Bulgaria mai are de discutat și cu Olanda, nu doar cu Austria. Prin urmare, există o serie de solicitări din partea Olandei, care trebuie să își găsească un anumit răspuns din partea autorităților de la Sofia. Deci, toate aceste elemente trebuie puse împreună și trebuie trasă apoi o concluzie. Deci, este prematur acum să vorbim despre un calendar anume”, a mai spus ministrul.