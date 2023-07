Jador și-a îngrijorat fanii după ce în urmă cu câteva săptămâni și-a anunțat retragerea din muzică din cauză că suferă de o boală gravă, refuzând însă să ofere mai multe detalii. Elena Merișoreanu a spus că a vorbit cu artistul la telefon și a dezvăluit cum se simte acum artistul.

Elena Merișoreanu este convinsă că Jador va reveni pe scenă

Elena Merișoreanu a afirmat că Jador este foarte speriat, însă cântăreața de muzică populară este sigură că acesta va reveni pe scenă, întrucât medicina a avansat foarte mult.

„Am și vorbit la telefon cu el. El are probleme, a refuzat multe evenimente, dar și le onorează, pentru că acum medicina a evoluat, eu cred că va merge spre bine. El este foarte speriat, dar are o iubită care sper să îi facă viața frumoasă și să se lepede de gândurile alea rele pe care le are el, că nu mai cântă, că nu mai vrea să cânte, dar eu sunt convinsă că el e prea tânăr, talentat și iubit foarte mult, așa că să dea Dumnezeu să se facă bine și cât mai curând să vină în mijlocul celor care îl iubesc.”, a declarat ea pentru WOWnews.

Mulți îl acuză pe Jador că a apelat la o strategie

După ce și-a anunțat că se retrage din muzică, Jador a primit multe mesaje de încurajare. Mulți spun însă că aceasta este numai o strategie a artistului. Ei bine, Elena Merișoreanu a avut un measaj foarte dur pentru gurile rele.

„I-am spus că este un băiat puternic și că la vârsta lui nu se poate să se dea bătut. I-am spus că fie pozitiv. Era încrezător, dar și puțin așa în dubiu. L-am încurajat (…) El este un bun prieten, este ca un copil, el întotdeauna, chiar dacă ne vedem mai rar, vorbim la telefon. Este un băiat extraordinar, un băiat atât de cuminte și un băiat care nu a irosit banii, și-a ajutat familia, și-a cumpărat casă. Are bănuții puși de-o parte, nu cred eu. El e atât de iubit, un impresar din Italia mi-a spus că dacă reușesc să-l aduc, îmi face cel mai frumos cadou. Toată lumea este înnebunită după el”, a afirmat cântăreața de muzică populară.

Artista a spus despre Jador că este un om bun și nu îi stă în fire să facă asemenea strategii, mai ales că nici nu ar avea nevoie.

„Este un băiat foarte responsabil prin ceea ce face. El, din generația tânără e pe val. Nu are motive să facă strategii. Cei care vorbesc aiurea să știți că vorbesc fără temei pentru că el nu face asta. Zic alții că vai e strategie, nu e nicio strategie. El are prea multe oferte ca să facă așa ceva. Cântă în țară, în străinătate. Pentru mine el este un băiat cuminte și mă rog pentru el că este tânăr”, a spus Elena Merișoreanu.