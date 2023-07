Probleme mari pentru Irinel Columbeanu! Cunoscutul om de afaceri a fost la un pas să nu poată ajungă în SUA, pentru a-şi vedea fata, pe Irina.

Clipe de panică pentru Irinel Columbeanu, la plecarea în Statele Unite

Totul s-a întâmplat în România, în momentul în care a ajuns pe aeroport şi a fost la un pas să nu mai poate pleca spre Statele Unite. Motivul: avea paşaportul expirat.

Cu toate că avea o viză valabilă pentru a merge în SUA, Irinel Columbeanu a povestit că a fost la un pas să trebuiască să anuleze întreaga vizită. El a fost nevoit să se milogească, aproape cu ochii în lacrimi, să fie lăsat să iasă din ţară, iar apoi să fie primit de vameşii americani.

„Am fost la un pas să ratez călătoria din America. La aeroport am realizat că pașaportul era expirat.

M-am milogit să mă lase să trec aici la noi, iar la ei să mă lase să intru.

Viza de America era valabilă. M-a ajutat Dumnezeu. E greu de crezut că am putut pleca cu pașaportul expirat”, a mărturisit Irinel Columbeanu pentru Cancan.

Din fericire, nu a mai trebuit să treacă şi prin aceeaşi experienţă la întoarcere, pentru că, odată ajuns în SUA, a rezolvat întreaga situaţie la consulat.

„În America m-am dus apoi la Consulatul Român și mi-a prelungit valabilitatea, mi-au dat un titlu de călătorie, așa se numește”, a adăugat Irinel Columbeanu.

Cum a fost revederea cu Irina şi ce spune Irinel Columbeanu despre actualul soţ al Monicăi Gabor?

Reamintim că omul de afaceri nu îşi mai văzuse fiica de peste 5 ani. El a povestit cu lux de amănunte cum a decurs reîntâlnirea cu Irina, care este acum o tânără domnişoară ajunsă la 16 ani.

„Prima întâlnire a fost la recepția hotelului unde am fost cazat. Ne-am luat în brațe. S-a înălțat foarte mult din 2018, de când nu ne-am văzut. Vrea să se ducă la tot felul de colegii.

M-a întrebat pe mine, de m-aș pricepe eu. E interesată de psihologie în primul rând. Am stat fix o săptămână. Irina e foarte bine, a crescut frumos”, a povestit Irinel Columbeanu.

El a avut şi cuvinte de laudă la adresa lui Mr. Pink, actualul soţ al Monicăi Gabor.

„Am fost prin toate locurile posibile, doar noi doi. Irina venea și mă lua cu mașina, de la hotel. M-am întâlnit și cu Monica și Mr. Pink. Am ieșit și cu băiatul lui, se înțelege foarte bine cu Irina.

Mr. Pink s-a purtat foarte frumos, e un domn așa cum l-am considerat de la început.

Am mers la tot felul de restaurante. Am fost pentru prima oară și la ei la Malibu. E spectaculos, cu palmieri peste tot. Am fost să vedem și mașini de epocă. Ne-am întâlnit cu Mr. Pink, de Ziua Tatălui, pe 17 iunie, să sărbătorim”, a mai spus Irinel Columbeanu.