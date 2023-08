Irinel Columbeanu se confruntă cu anumite probleme de sănătate. Omul de afaceri suferă de o boală extrem de frecventă, mai ales la vârsta pe care o are. El nu este singurul care se află în această situație, multe persoane fiind sub tratament medical pentru a ține sub control această situație deloc plăcută.

Conform informațiilor venite chiar din preajma sa, Irinel Columbeanu are pierderi de memorie. El a ajuns să ia medicamente pentru această afecțiune

Tratament pentru o boală extrem de des întâlnită

„Irinel face tratament pentru că are o boală cu care se confruntă multe persoane în România, dar și în întreaga lume. I s-a prescris un tratament pentru ameliorarea pierderilor de memorie. El este foarte curajos și optimist”, a dezvăluit o sursă apropiată lui Columbeanu, conform cancan.ro.

Omul de afaceri este în legătură cu un medic psiholog

Confirmarea a venit și din partea omului de afaceri. El a recunoscut că urmează un tratament pentru faptul că de ceva timp are pierderi de memorie. Acesta este în legătură cu un renumit medic psiholog, care i-a prescris pastilele cu pricina.

„Doamna psiholog a venit dânsa la mine și mi-a adus niște medicamente pentru memorie. Am început să uit, am multe lucruri pe cap. Iau mult tratament pentru asta, pentru memorie, și niște vitamine. Altă afecțiune nu am, sunt ok”, a susținut Irinel Columbeanu.

A suferit un accident vascular cerebral

Trebuie amintit că, în urmă cu doi ani, Irinel Columbeanu a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență Elias. El a suferit atunci un accident vascular cerebral, la scurt timp după ce și-a lansat cea de-a doua carte.

„După lansarea din 16 februarie, am suferit un AVC. Sunt internat la Elias. Mă simt mai bine acum”, a povestit afaceristul la acel moment.

Omul de afaceri a de înțeles că nu există motive de îngrijorare privind starea sa de sănătate, fiind în afara oricărui pericol în prezent.

Ultima dorință este să se mute în SUA

Între timp, Columbeanu a ajuns și în America unde și-a văzut fiica. El a susținut, ulterior, că și-ar dori să se mute în SUA.