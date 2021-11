Gigantul Pharma a semnat contracte cu mai mulți producători indieni, iar medicamentul va fi fabricat și vândut în peste 100 de țări, în principal în Africa și Asia. Compania se așteaptă să producă 10 milioane de pastile până la sfârșitul acestui an, deși încă așteaptă undă verde din partea autorităților locale de reglementare.

Aceasta este o veste extraordinară pentru țările în curs de dezvoltare, unde un tratament ieftin și eficient ar putea ajuta la reducerea decalajelor în așteptarea vaccinurilor. În plus, Molnupiravir este prima pilulă anti Covid-19. Remdesivir, singurul tratament antiviral aprobat în prezent în SUA și Marea Britanie, are efecte utile, dar slabe: nu salvează vieți, reușind doar să accelereze recuperarea, notează wired.com

Medicamentele antivirale vin la pachet cu rezistența antivirală

Dar, odată cu medicamentele antivirale vine la pachet adesea și rezistența antivirală. Unii oameni de știință se tem că virusul va învăța să împiedice modul de atac al medicamentului și că probabilitatea rezistenței va fi exacerbată de o astfel de desfășurare globală.

„Istoria antiviralelor este plină de episoade ale apariției rezistenței la antivirale”, amintește Saye Khoo, profesor de farmacologie la Universitatea din Liverpool. O întreagă clasă de medicamente antivirale aprobate de FDA împotriva gripei nu mai sunt recomandate pentru utilizare, după ce virusurile gripale au învățat să le depășească.

SARS-CoV-2 ar putea pune STOP medicamentului. Și-a arătat deja puterea

Prin urmare, există posibilitatea ca SARS-CoV-2 să pună STOP medicamentului. Orice variantă a viruslui care poate fi mai puțin susceptibilă la modul de operare al medicamentului ar putea supraviețui și ar putea deveni dominantă, împingând evoluția virusului către rezistență. Iar SARS-CoV-2 și-a arătat deja puterea de a depăși anumite tratamente: în iulie 2021, SUA au oprit tratamentul cu anticorpi produs de compania Eli Lilly, după detectarea rezistenței la variante mai noi ale virusului.

În cele din urmă, nu depinde de virus sau de medicamente, ci de oameni

Cu toate acestea, există motive de optimism. SARS-CoV-2 nu este la fel de ”agil” precum virusul HIV sau al hepatitei C. În plus, cercetătorii nu au văzut încă rezistența virusului în fața Remdesivirului, antiviralul existent acum. „Nu am motive de îngrijorare pentru o vreme”, spune Monica Gandhi, specialist în boli infecțioase și profesor de medicină la UC San Francisco.

Dar dacă oamenii încetează să-și ia pastilele mai repede decât trebuie, este probabil să apară rezistența virală, deoarece o parte din virus poate persista în organism și tulpinile rezistente se pot multiplica. Mark Denison, profesor de patologie, microbiologie și imunologie la Universitatea Vanderbilt și unul dintre cei care au lucrat la medicament, este îngrijorat că oamenii ar putea să renunțe mai repede la tratament, dacă văd că se simt mai bine.

„În cele din urmă, nu depinde de virus sau de medicamente, ci de oameni”, a spus el.

Oficialii Merck au precizat că studiile cu Molnupiravir au demonstrat „eficacitate constantă” în cazul variantelor Gamma, Delta și Mu, sugerând că tulpinile existente de SARS-CoV-2 nu au reușit încă să dezvolte rezistență împotriva medicamentului.