Avertisment crunt venit chiar din partea preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski!

Situaţia teribilă se întâmplă în urma retragerii trupelor ruseşti din anumite zone. Militarii ruşi produc un „dezastru total” în urma lor. Liderul de la Kiev spune de aceştia că au minat totul în urma lor, inclusiv case şi chiar cadavre.

„Minează întregul teritoriu – case, echipament şi chiar trupuri ale celor ucişi. Sunt o mulţime de capcane, multe dispozitive periculoase”, a declarat, sâmbătă, preşedintele Volodimir Zelenski, într-un discurs adresat naţiunii.

Sâmbătă dimineaţa, preşedintele Ucrainei a anunţat că ruşii se „retrag încet, dar vizibil”, asta după ce au sosit mai multe relatări despre atacuri asupra oraşelor Poltava şi Kremenciuk din centrul Ucrainei.

Zelenski s-a adresat şi direct familiilor ruse, pe care le-a îndemnat să nu-şi lase tinerii membri ai familiei să se înroleze, în contextul în care Kremlinul a dat startul convocărilor pentru serviciul militar obligatoriu, potrivit adevarul.ro.

„Nu avem nevoie de şi mai mulţi morţi. Salvaţi-vă copii astfel încât ei să nu devină nişte răufăcători.

Nu îi trimiteţi în armată. Faceţi ce vă stă în putere să îi ţineţi în viaţă. Ţineţi-i acasă”, a mai spus liderul de la Kiev în mesajul său.

Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia încearcă să înroleze recruţi din Crimeea, pentru a-i aduce să lupte pe frontul din Ucraina.

Meanwhile Ukrainian drivers near Borodyanka of Kyiv region via @_catiko pic.twitter.com/WLRSLdhH5v

#Ukraine Appatently such mines explode when something heavy touches them. But this is still impressive pic.twitter.com/QKfV7J0qjZ

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) April 1, 2022