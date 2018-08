Veste ȘOC despre Simona Halep

"Nu pot să vă spun (n.r. cât va mai dura colaborarea dintre Halep şi Cahill). Se pare că e un pic de dispută între ei. Cred că noi trebuie să fim lângă Simona şi ea ştie mai bine. Tot staff-ul ei trebuie să lucreze acum", a spus Sever Dron, pentru ProSport, citat de digisport.ro. Antrenorul româncei şi-a amintit, după victoria de la Roland Garros, de cele mai dificile momente din relaţia cu Simona Halep, când s-a gândit să renunţe să o mai antreneze pe constănţeancă. Ruptura s-a produs anul trecut, după sfertul de finală pierdut la Miami contra Johannei Konta.

"Am avut şi câteva ciocniri de-a lungul colaborării noastre, pe care le-a văzut o lume întreagă, în timpul discuţiilor din teren, iar oamenii au dat multă atenţie acestor lucruri. Fiecare antrenor trebuie să se privească într-o oglindă şi să decidă dacă mesajul lui ajunge la jucător. Nu a fost vorba doar despre meciul cu Johanna Konta, ci şi despre alte partide în care am simţit că nu a ajuns la ea mesajul meu. M-am gândit că poate trebuie să vină altcineva, a fost ca o ultimă încercare din punctul meu de vedere pentru că nu-mi doream să distrug, aşa că am decis să fac un pas în spate şi i-am spus că dacă mă vrea înapoi trebuie să evolueze din punct de vedere mental sau dacă are nevoie de o altă voce o să o ajut să o găsească", a declarat Cahill.