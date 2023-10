Irinel Columbeanu trece printr-o reală tragedie. Publicația Cancan a scos la iveală faptul că fostul om de afaceri de la Izvorani a trecut prin episoade cumplite de pierderi de memorie. Se pare că acesta uita chiar și cine este, sau cum să se întoarcă acasă. Potrivit sursei citate, Columbeanu a fost evaluat de un medic și va rămâne, din păcate, la azil pentru mult timp.

La doar 66 de ani, antreprenorul a ajuns în azilul în care a stat și tatăl său. Dezvăluirile despre afacerist au fost făcute de un apropiat al acestuia.

„Au fost câteva episoade în care și-a pierdut memoria. A fost la supermarket sau la doctor și nu a știut să mai ajungă acasă. Mai mult, nici nu mai știa cine este. Prietenii l-au sfătuit să se ducă la un azil, pentru a fi supravegheat non stop”, a precizat sursa Cancan.

Ion Cassian este proprietarul azilului de lux în care trăiește în prezent Columbeanu. El a declarat că mai mulți specialiști au fost de părere, după evaluare, că afaceristul ar trebui să rămână permanent într-un loc unde va putea primi îngrijire. Acesta este și azilul în care a trăit Zina Dumitrescu, către finalul vieții.

Ion Cassian susține că, momentan, Columbeanu are un prieten, un jurnalist, care îi achită taxele de cazare. El a vorbit și despre cazul Zinei Dumitrescu. Se pare că fiul ei nu a plătit ce datora către azil pentru serviciile oferite.

Are pierderi de memorie, dar situația sa medicală nu e foarte gravă încă. A fost consultat de un doctor psihiatru, de psihologi. Are un început de Alzheimer ”, a declarat Ion Cassian.

De la fiul Zinei nu am mai recuperat nimic. Dar nu avem ce face. Dar sunt cu sufletul împăcat că am putut face ceva pentru un om, care nu mai era ajutat de nimeni. Așa e și dl Irinel acum.

El susține că nu s-a temut niciodată de sfârșitul vieții datorită credințelor sale.

„Nu mi-a fost niciodată teamă de moarte. Eu am niște credințe ale mele, pe care am încercat să le expun în volumele pe care le-am scris, concepțiile pe care le am eu despre viața de dincolo de moarte și despre alte lucruri convergente acestei noțiuni.

Eu am întreprins astfel de cercetări pentru că-mi închipuiam că dacă vom ajunge să descifrăm aceste taine ale naturii, vom putea pe baza măsurătorii, să prevedem, datorită ciclicităților, a organismului și a mediului înconjurător, cât va trăi această persoană. Sunt convins că multă lume va da niște bani ca să știe când va muri”, spune Columbeanu, citat de Cancan.