Americanii de la Tesla Motors au adăugat România pe lista statelor unde clienții își pot configura mașinile și le pot apoi comanda online. Pentru românii interesaţi de o maşină electrică, prețurile pentru Model 3 pornesc de la 39.500 euro. Cu toate acestea, firma americană nu îşi va deschide pentru moment o reprezentanță în România și nici nu va oferi service local, potrivit Hotnews.

Tesla Motors a anunțat că adaugă la lista țărilor de unde poate fi accesat configuratorul patru noi țări: România, Polonia, Ungaria și Slovenia. În primele luni ale anului Tesla adăugase alte două țări europene: Cehia și Islanda.

Prețurile anunţate de Tesla pentru Model 3, care pot fi scăzute cu 10.000 de euro datorită subvențiilor guvernamentale pentru mașinile electrice, sunt următoarele:

– varianta Standard Range Plus cu autonomie 409 km și viteză maximă 225 km/h – 39.500 euro.

– varianta Long Range, cu autonomie de 560 km și viteză maximă 233 km/h – 48.200 euro

– varianta Performance, cu autonomie de 530 km și viteză maximă 261 km/h – 52.900 euro.

În plus, Tesla a confirmat că vor fi disponibile şi modelele mai noi şi mai eficiente Model S şi Model X.

Cel mai apropiat service Tesla rămâne cel din Viena, dar compania anunţă deschiderea unuia şi la Budapesta. Comenzile efectuate acum pentru Tesla Model 3 ar trebui să ajungă în garajele posesorilor în prima parte a lui 2020.

Hint: starts with P and ends with oland, Hungary, Romania and Slovenia.

Model 3 orders are open today in 🇵🇱 🇭🇺 🇷🇴 🇸🇮

— Tesla (@Tesla) August 23, 2019