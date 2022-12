SMURD a mai adăugat încă un elicopter la flota sa. Raed Arafat a făcut anunțul: Va deservi o zonă largă

Într-un mesaj publicat pe pagina sa oficială de Facebook, secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Raed Arafat, a anunțat că a participat la operaționalizarea celui de-al 10-lea elicopter SMURD din România.

Evenimentul a avut loc la sediul Aeroportului Internațional Brașov, acolo unde a fost prezent și ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.

”Astazi, alaturi de domnul ministru Lucian Bode, am participat, la sediul Aeroportului International Brasov, la operationalizarea celui de al 10-lea elicopter SMURD din tara.

Elicopterul nou, primit in cursul anului trecut, va deservi o zona larga de aprox. 25000 km patrati, care include mai multe statiuni montane, fiind dotat si cu troliu pentru operatiunile de salvare montana”, spune șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).

Raed Arafat, mândru de realizările din 1997 și până acum

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a mai precizat că este mândru de realizările care au avut loc până în acest moment, amintind că, în 1997, se lucra cu un singur elicopter.

”Colegii medici si asistenti din cadrul UPU-SMURD Brasov si Sibiu vor deservi acest elicopter alaturi de pilotii de la Insp. General de Aviatie din cadrul MAI si in colaborare cu colegii de la Salvamont si Serviciile de Ambulanta din zona.

Cand ma gandesc ca in 1997 lucram cu un singur elicopter inchiriat la Mures, fabricat in anii 60, iar acum avem zece puncte de salvare aeriana dotate cu ultima generatie de elicoptere amplasate la Mures, Bucuresti, Iasi, Constanta, Craiova, Arad, Galati, Jibou, Caransebes si Brasov, urmand ca in cursul anului viitor sa operam al 11-lea elicopter la Campulung Moldovenesc, nu pot decat sa fiu mandru de ce am realizat cu totii impreuna”, mai spune acesta.

Elicopterele au zburat aproape 6000 de ore în acest an

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a mai spus că, anul acesta, cele nouă elicoptere SMURD au zburat aproape 6.000 de ore.

”Cele 9 elicoptere operationale pana acum au zburat in cursul acestui an aproape de 6000 de ore de zbor, executand 4685 de misiuni, transportand 4201 pacienti, printre care si copii nou-nascuti aflati in state critica.

Le multumesc tuturor celor implicati si le urez colegilor care vor deservi acest elicopter “CER SENIN”, arată Raed Arafat pe rețelele de socializare.