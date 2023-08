Simona Halep ar fi primit verdictul în secret. Amânarea verdictului în cazul de dopaj al Simonei Halep nu mai este credibilă. Nu sunt puțini cei care cred că decizia a fost deja luată în cazul jucătoarei din România. Amintim că ea se poziționează pe locul 1.140 WTA. Este ținut secret verdictul ITIA?

În urma descalificării Simonei Halep de la US Open, circulă pe internet un scenariu speculativ. El sugerează că ar fi existat o suspendare secretă a sportivei. Asta ar putea explica anumite aspecte recente ale situației sale, spre exemplu, faptul că a plecat recent în vacanță în Capri.

Deși oficial, Simona Halep este suspendată provizoriu de aproape 11 luni, sportiva știa deja că nu va putea juca la US Open, ținând cont că plecase în vacanță în Italia înainte de anunțul oficialilor turneului. Mulți consideră că este suspect faptul că Halep s-a pregătit, totuși, pentru US Open, doar pentru a întrerupe apoi brusc antrenamentele.

Un fan al jucătoarei Simona Halep a postat pe contul de Twitter „returnofserve” următorul mesaj:

Este important să menționăm că informațiile furnizate în acest scenariu nu au fost confirmate oficial de către surse credibile sau autorități sportive.

I wonder does she know something we don’t because one minute she was practicing and preparing for US Open the next she’s on holiday in Italy – silent ban perhaps? https://t.co/MdTCDAkQ1L

— ☘️ (@returnofserve) August 22, 2023