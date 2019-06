Rareș Bogdan a făcut o serie de declarații incendiare cu o seara înainte de moțiunea de cenzura. Europarlamentarul PNL a devoalat totul. Liberalul a spus că ar încerca prin orice mijloace să discute cu senatori și deputați nemulțumiți din PSD pentru ca altfel va fi dezastru pentru Opoziție.

„Cred că dacă PSD va fi lăsat la guvernare și va fi slăbit din tirul opoziției va reuși să se refacă extrem de rapid. Este un partid care renaște din propria cenușă. Deci cine crede că PSD este astăzi învins se înșeală. Într-un an și jumătate poate că acest partid să se refacă să revină cu un alt lider, și lucrurile ar sta mult mai complicat peste un an și jumătate, dar sigur eu sunt o voce am o anumită forță poate doar în rândul simplilor membrii sau ai electoratului. Eu spun că nu aș sta deloc, nici în această noapte, nici mâine, relaxat. Aș încerca prin orice mijloace să stau de vorbă cu deputați și senatori nemulțumiți din PSD”, a spus Rareș Bogdan la Antena 3.

