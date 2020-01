Carrefour România reiterează ambiția de a fi cel mai puternic jucător în e-commerce-ul alimentar din țară, prin prisma portalului www.carrefour.ro și a platformei BRINGO, ambele cu performanțe notabile în 2019. În linie cu aceste demersuri, compania a lansat, de curând, noua aplicație mobilă, care reunește experiența in-store cu cea online, permițând utilizatorilor să cumpere, plătească și, acum, să comande online folosind telefonul mobil. Este un pas crucial în această direcție, venind cu o serie de beneficii pentru clienți: confort, experiență facilă de shopping, consistență în parcursul acestora la cumpărături.

Carrefour adoptă o nouă strategie

La început de an, Carrefour România vine cu o repoziționare strategică în materie de e-commerce, care – la un loc cu toate inițiativele demarate sub umbrela ”Act For Food” – are ca obiectiv central tranziția către o alimentație sănătoasă, accesibilă tuturor.

Acest lucru se traduce prin a aduce pe mesele românilor produse alimentare de calitate, la un preț accesibil. Pentru a duce la îndeplinire acest obiectiv, Carrefour continuă acțiunile concrete sub filozofia „Act for Food” care, prin cele patru arii ale sale: produse BIO, Mărci proprii, Filierele Calității și Cooperativa Agricolă Carrefour Vărăști, aduce alimentația sănătoasă și produsele autentice mai aproape de clienți.

Lansarea noii aplicații mobile Carrefour, care vine să completeze experiența din magazin cu o serie de opțiuni online, împreună cu acțiunile concrete pe care compania le derulează în scopul tranziției la o alimentație accesibilă tuturor, reprezintă premizele modelului e-commerce pentru companie.

Noua direcție strategică abordată de Carrefour România presupune, însă, renunțarea la marketplace-ul Carrefour și concentrarea eforturilor pe creșterea vânzărilor de produse de la Carrefour în segmentul e-commerce, începând cu data de 1 martie 2020. Parteneriatul cu cei peste 300 de vendori de pe marketplace-ul Carrefour România se apropie de final, însă compania analizează opțiuni alternative de a continua colaborarea cu aceștia.

Despre Carrefour:

În România, grupul Carrefour oferă clienților săi multiple posibilități de a face cumpărături, atât în cele peste 370 de magazine din țară, cât și prin portalul unic www.carrefour.ro, de unde clienţii din Bucureşti și Ploiești pot achiziţiona produse alimentare din secţiunea „Supermarket Online”.

Mai mult, prin platforma BRINGO, disponibilă gratuit în Google Play și App Store, Carrefour le oferă clienților din cele 24 de orașe posibilitatea de a face cumpărături din peste 50.000 de produse la preț de hipermarket, livrate în 90 de minute. De asemenea, prin intermediul Gurmandio, clienții din mai multe orase pot comanda o varietate de preparate, atât din secțiunea de gastronomie a Carrefour, cât și de la restaurantele locale, livrare gratuită și multiple metode de plată (cash, card, tichete de masă).

Continuând seria inovațiilor, Carrefour a extins serviciul integrat „Casa ta – Self Service”, casa de marcat unde clienții au posibilitatea să scaneze și să plătească singuri, în același loc, produsele cumpărate.

Carrefour susține comunitățile în care activează prin programe relevante, astfel că, în 2017, retailerul a lansat, în premieră în România, Cooperativa Agricolă Carrefour Vărăști, prima de acest gen fondată alături de un retailer. Proiectul aduce mai aproape de clienții Carrefour producătorii agricoli români cu produse de calitate și le oferă acestora oportunitatea de a accesa o piață de desfacere sustenabilă.

Implicarea Carrefour în segmentul BIO

Ca parte a aceluiași demers strategic, Carrefour a lansat în luna martie 2019 Creștem România BIO, un program național pentru susținerea conversiei fermierilor români la Agricultura BIO și promovarea produselor BIO românești. Programul reprezintă un angajament pe termen lung si a fost deschis oricărui fermier român care a dorit să fie certificat BIO. Scopul este acela de a crea în România un segment puternic de producători certificați BIO, care să poată oferi românilor șansa de a mânca mai bine.

În luna iulie 2019, Carrefour România a lansat “Punem preț pe plastic”, un program de economie circulară adresat reducerii cantității de ambalaje din plastic și introducerii plasticului într-un circuit responsabil, prin reducere, refolosire și reciclare.

În cadrul programului, inițiativa Plata cu PET-ul a ajuns în 7 hipermarketuri Carrefour din 6 orașe: București (Băneasa și ParkLake), Constanța, Buzău, Cluj, Oradea și Timișoara. În fiecare oraș, timp de 10 zile, oamenii au putut aduce PET-uri în schimbul fructelor și legumelor provenite de la producători locali. Inițiativa a adunat un număr de 264.000 de PET-uri pentru 54.000 kg fructe și legume de sezon.

