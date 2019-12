Proiectul se numește Centura de Căldură a Capitalei și a costat 120 de milioane de euro. O treime din sumă provine din fonduri europene.

Lucrările pentru Centura de Căldură a Budapestei se derulează în inima capitalei ungare, la 23 de metri sub pământ, printr-un tunel, pentru a nu îngreuna circulația la suprafață. Pe acolo va fi pompată apa provenită dintr-o centrala de termoficare din vestul oraşului.

„Apa cu temperatura de 110 de grade va circula pe aici, prin 4 conducte, tot pe aici va circula și apa care s-a răcit. Apa are 110 grade, pentru că o trimitem cu o presiune la care încă nu se formează bule de gaze în lichid. A trebuit să forăm acest tunel sub linia de metrou, pentru că nici deasupra, nici lângă nu s-a putut, așa că, deasupra noastră, cam la 3,5 metri, este baza liniei de metrou”, a explicat Laszslo Tolnai, șeful Departamentului de Investiții din Budapesta.

„În capitală există opt zone de termoficare complet separate. Între ele nu există nicio legătură. Compania noastra a început să lege aceste zone printr-un sistem care va fi ca o pânză de păianjen. Calitatea aerului capitalei se va ameliora considerabil când proiectul va fi dat în folosință și vom putea conecta mai multe locuințe la rețeaua de termoficare”, dă asigurări Attila Herpai, șeful Departamentului de Comunicare, scrie Digi24.

Conductele nu trec doar prin tunel, ci și pe sub unul dintre podurile Budapestei. Greutatea suplimentară suportată de acesta este de 600 de tone.

Lucrările de proiectare au început în 2017, cele de construcție în 2018, iar luna aceasta Centura de Căldură a Budapestei va fi finalizată.

Cum stă Capitala noastră cu rețeaua de termoficare

Termoenergetica, noua societate care se ocupă de distribuirea agentului termic în București, ar putea avea aceeași soartă ca RADET, care a ajuns în faliment, deoarece nu are capital, iar rețeaua nu este modernizată, avertizează Virgil Popescu, ministrul Economiei.

”Termoenergetica nu are bani, degeaba a capitalizat pe hârtie cu 670 de milioane Consiliul General, că banii nu există. Nu vreau să mă gândesc că ajungem cu Termoenergetica în aceeaşi situaţie ca şi cu RADET. Termoenergetica nu va rezista atât pentru că nu are absolut niciun capital, nu are nimic, încă, dar fără reabilitarea reţelei nu va exista confort termic în Bucureşti. Toţi bucureştenii, tot Consiliul, toată primăria trebuie să conştientizeze, toate primăriile de sector trebuie să gândească acest program de reabilitare. Primăriile de sector să pună presiune pe Primăria mare”.

Consiliul General al Capitalei a adoptat recent o hotărâre de majorare a capitalului Termoenergetica cu 650 de milioane de lei, dar banii nu au fost vărsați.

În acest moment, ELCEN – producătorul agentului termic, nu are un contract semnat cu Termoenergetica, societatea primăriei, cele două părți acuzându-se reciproc. ELCEN este în insolvență, compania având de recuperat 3,8 miliarde de lei de la RADET. Primăria Capitalei a solicitat 677 de milioane de lei de la Guvern, dar premierul Ludovic Orban a spus că acest lucru este o ”neobrăzare”.

Te-ar putea interesa și: