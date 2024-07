Într-un videoclip postat pe Youtube, vloggerul Cosmin Avram a prezentat Budapesta. Aproape 200.000 de persoane au vizionat clipul, în jur de 2.000 au lăsat comentarii, iar aproximativ 16.000 au dat like.

Cosmin a menționat că se află pentru prima dată în Ungaria, pe care o descrie drept „una dintre cele mai controversate țări din Uniunea Europeană”.

Aventura sa a început în Piața Eroilor, unul dintre cele mai impresionante locuri din capitala ungară. De acolo, românul a explorat și alte zone ale orașului, prezentând Budapesta urmăritorilor săi.

„Poți să plătești cu cardul direct în autobuz. Nu e nevoie să cumperi bilet nota 10 pentru asta, chiar nu mă așteptam. Foarte multe clădiri interesante, foarte multe spații verzi, curățenie. Am ajuns de ieri, din câte am văzut până acum suntem plăcut surprinși de acest oraș. Arată incredibil aș putea spune. Venim din Cipru, după cum v-am mai spus, și pot spune că este peste toate orașele din Cipru pe care le-am văzut, chiar și peste alte orașe mari europene”, a povestit vloggerul.

Inițial, Cosmin Avram a evitat să compare direct Budapesta cu Bucureștiul. Până la urmă însă, a făcut acest lucru.

„Nu vreau să fac încă o comparație între Budapesta și București, pentru că abia am ajuns, după cum v-am zis, și cu siguranță o să atrag un val de hate, dar imaginele vor vorbi de la sine. Pentru început pot să vă spun că avem parte de curățenie, locuri frumoase, spații verzi, spații mari și prețuri ceva mai ridicate, dar poate că este o impresie falsă, rămâne de văzut până la final ce vom găsi. Știi și voi cum este, prima impresie contează, iar încă de pe aeroport am fost întâmpinați așa cum trebuie”, a spus acesta.

Vloggerul a menționat că Guvernul de la Budapesta se opune ferm imigrației, ceea ce a generat un conflict cu Bruxelles-ul.

„Un subiect sensibil și de interes atât aici cât și în toată Europa este cel al imigranților. Al imigranților ilegali. Ați văzut ce se întâmplă în Italia, în Grecia, pentru că am fost acolo, am făcut clipuri. Aproape toată Europa este împânzită, au început să apară din ce în ce mai mulți și la noi. Să ne înțelegem, eu nu am nimic cu acei oameni, atât timp cât ești corect, lucrezi sau ai o viață normală, este în regulă. Ungaria nu va accepta imigranți ilegali oricât de mult s-ar insista în acest sens la Bruxelles”, a explicat el.