Din cauza agresiunilor militare ale armatei ruse, Biserica Ortodoxă din Ucraina a decis că, în acest an, ucrainenii vor putea sărbători nașterea Domnului Iisus Hristos pe data de 25 decembrie, nu pe 7 ianuarie, așa cum era tradiţia în această ţară.

Vă amintim că, de secole la rând, poporul ucrainean a sărbătorit Crăciunul pe 7 ianuarie, întrucât, potrivit calendarului Iulian, aceasta ar fi ziua în care s-a născut Iisus Hristos.

Biserica Ortodoxă din Ucraina a permis pentru prima dată congregațiilor sale să sărbătorească Crăciunul pe 25 decembrie din dorința de a se îndepărta de Rusia și de a se apropia de Occident.

Acest subiect a fost dezbătut de mult timp în Ucraina, întrucât acest stat sărbătorește nașterea lui Iisus Hristos în același timp cu Patriarhia de la Moscova, care a binecuvântat războiul declanșat de Vladimir Putin.

Propaganda lui a ajuns și în Biserica Ortodoxă din Rusia. Patriarhul Kirill a transmis un mesaj halucinant bărbaților care se tem de înrolarea în armată. Acesta le-a spus rușilor că oamenilor care vor muri pe câmpul de luptă din Ucraina li se vor ierta toate păcatele, încurajând, astfel, mobilizarea parțială a rezerviștilor ruși.

„Suntem conștienți de faptul că cei care mor îndeplinindu-și datoria militară se sacrifică pentru alții. Acest sacrificiu spală toate păcatele comise”, a declarat Patriarhul Kirill, potrivit unui videoclip postat de Disclose TV pe rețelele de socializare.

NEW – Patriarch Kirill, the head of the Russian Orthodox Church, proclaimed in his sermon today that soldiers dying in Ukraine would have all their sins washed away.pic.twitter.com/Uscc1zmiXZ

— Disclose.tv (@disclosetv) September 25, 2022