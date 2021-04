Se pare că magistrații au ignorat ca nu există prejudiciu și ca pretinsa parte vatamată datora 500.000 euro firmei acuzatei. Astfel, prin Rechizitoriul din 2 septembrie 2019, emis de procurorul Bogdan Beligan de la Parchetul Curții de Apel București, rechizitoriu verificat de procurorul general Ioan Viorel Cerbu, au fost trimiși în judecată avocata Maria Ionela Sidor, asociata unica și administratorul firmei PRIMOS GENERAL SRL Ionela Omete, acuzate ca au incheiat la 8 iunie 2017 un contact de asistenta juridica in care s-a prevazut un onorariu de succes de 300.000 euro, contract care ulterior ar fi stat la baza declarării insolvenței firmei PRIMOS, la cererea administratorului în septembrie 2017, au susținut procurorii.

Procurorii au mai pretins ca procedand la declararea insolventei, cele doua ar fi comis infractiunile de fals in inscrisuri si bancruta frauduloasa, folosind inscrisul (contractul de asistenta juridica) in care ar fi“inserat fapte si imprejurari necorespunzatoare adevarului”, in scopul de a frauda interesele creditorului Marin Balan, care initiase actiunile de punere in executare a unei hotarari judecatoresti pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti la 16.12.2016.

Hotarare prin care desi fusese exclus din calitatile de actionar si administrator al firmei PRIMOS GENERAL SRL (PRIMOS) pentru practici anticoncurentiale care au produs prejudicii, se stabilise ca Marin Balan sa primeasca drept contravaloare a cotei parti din societate suma de 1,3 milioane lei.

Cu mult timp inainte de aceasta decizie din 16.12.2016 intre Ionela Omete (al carei tata infiintase si dezvoltase firma PRIMOS, care a rulat la viata ei zeci de milioane de euro in domeniul agricol) si Marin Balan au existat ani de neintelegeri si litigii. Marin Balan a fost dovedit ca a ruinat societatea, prin practici anticoncurentiale. Mai precis, in perioada cat a detinut functia de administrator Marin Balan a mutat toate afacerile firmei (contracte, utilaje, aseturi) pe alte doua firme concurente pe care le controla, producand grave prejudiciii societatii PRIMOS SRL. Este si motivul pentru care a fost eliminat din firma de catre instanță, relatează Lumea Justiției.

Conturile firmei erau goale

Marin Balan a facut plangere penala prealabila in 2018 impotriva asociatei unice Ionela Omete si a avocatei Maria Ionela Sidor, acuzandu-le ca prin contractul de asistenta juridica incheiat, care au prevazut un onorariu de succes de 300.000 euro, au urmarit blocarea punerii in executare a hotaririi judecatoresti din 16.12.2016, care ii stabilise la momentul excluderii din firma o cota parte de 1,3 milioane lei.

Daca avocata si-ar fi incasat onorariul de succes si prin aceasta Marin Balan nu ar mai fi putut sa-si puna in executare hotararea – care a fost suspendata prin intrarea in insolventa – contructia incropita de procurori ar mai fi stat in picioare pentru un necunoscator al situatiei. Numai ca societatea PRIMOS SRL era de luni de zile in incetare de plati, caci in conturile ei in care altadata rulau milioanele, dupa excluderea efectiva din societate a lui Marin Balan reusita la inceputul lui 2017 în conturi nu se mai afla niciun ban. Așadar, insolventa nu a fost produsa de onorariul de succes, ci de lipsa de lichiditati.

Motivul respingerii actiunii civile

“Prin actiunile lor, inculpatele au cauzat doar o intarziere in posibilitatea persoanei vatamate de a recupera suma indicata, Curtea subliniind si faptul ca, la acest moment, in urma pronuntarii sentintei civile nr. 1442/19.08.2020 a Ttribunalului Bucuresti (n.n. – care l-a obligat pe Marin Balan sa plateasca firmei PRIMOS SRL daune de peste 2,8 milioane lei/peste 500.000 euro, sentinta ramasa definitiva) se pune si problema compensarii sumelor datorate de SC PRIMOS General SRL persoanei vatamate, cu sumele datorate de Balan Marin societatii. Avand in vedere cele ce preced Curtea va respinge ca nefondata actiunea civila formulata de persoana vatamata Balan Marin.”, se arată în motivare.

Din motivare reiese că instanța a constatat ca Marin Balan, care pretindea ca a fost impiedicat sa execute de la PRIMOS suma de 1,3 milioane lei, are de dat in realitate 2,8 milioane lei catre PRIMOS. Cu toate acestea, a respins actiunea civila ca nefondată.

Astfel, cel care a ruinat societatea si a fost exclus din societate prin hotarare judecatoreasca pentru practici anticoncurentiale, si care in realitate are de platit despagubiri cu mult mai mari, ramane in continuare parte vatamata? Si mai are calitate procesuala ca autor de plangere penala prealabila? Si cei care au de luat bani, dar au declarat insolvență pentru ca nu mai era nimic in cont primesc inchisoare? Doar pentru ca au incheiat un contract permis de lege si s-a declarat insolventa (permisa si chiar obligatorie prin lege) pentru ca exista incetarea de plati si lipsa de bani in cont cu mult inaintea incheierii respectivului contract de asistenta juridica?

În cauză s-a declarat apel, care se va judeca la Înalta Curte de Casație și Justiție.