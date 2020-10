Florian Bichir şi Cătălin Bulf, preşedintele PMP Argeş, vor deschide listele organizaţiei judeţene pentru alegerile parlamentare.

Anunţul a fost făcut, miercuri, de Ioana Constantin, secretar general adjunct al PMP, pe pagina de Facebook.

„Florian Bichir deschide lista PMP la Senat, la Argeş, iar Cătălin Bulf deschide lista la Camera Deputaţilor.

Am fost azi alături de profesorul şi istoricul Florian Bichir şi alături de Cătălin Bulf – preşedintele PMP Argeş la depunerea candidaturilor pentru alegerile parlamentare. Ne bucurăm că Florian Bichir este parte a echipei PMP, e nevoie de mai mulţi oameni politici care iubesc şi respectă România”, precizează Constantin.

Aceasta punctează că România are nevoie urgent de o nouă majoritate în Parlament, în contextul votului de ieri privind numirea lui Florin Iordache în funcţia de preşedinte al Consiliului Legislativ.

„După votul de ieri pentru Iordache – altă întrebare devine limpede că România are nevoie urgent de o nouă majoritate care să lucreze în interesul românilor, de parlamentari corecți, competenți, dar mai ales care iubesc țara! PMP va face reformă parlamentară, vom continua să luptăm pentru ca votul vostru să devină lege: PMP este singurul partid care luptă pentru reducerea numărului de parlamentari la 300.

Am reîntâlnit azi parte din echipa PMP Argeș! Mult succes! Împreună Mișcăm România!”, a mai scris aceasta în postare.

Eugen Tomac deschide lista deputaților în București

Partidul Mişcarea Populară (PMP) a depus, sâmbătă, la Biroul Electoral Municipal listele pe Bucureşti ale candidaţilor la parlamentare, la Camera Deputaţilor lista fiind deschisă de Eugen Tomac, preşedintele formaţiunii, iar la Senat, de Cristian Diaconescu.

Următorii pe lista pentru Camera Deputaţilor sunt: Ioana Constantin, Sebastian Moise, Liviu Negoiţă, Ştefan Florescu, Gabriel Rădulescu.

Pe lista PMP Bucureşti pentru Senat se mai află Doru Onaca.

Liderul PMP, Eugen Tomac, a anunţat sâmbătă înscrierea lui Liviu Negoiţă în partid.

„Se pare că suntem primul partid care şi-a depus astăzi lista de candidaţi pentru Bucureşti la Camera Deputaţilor şi Senat. Traversăm o perioadă foarte grea, nu am mai avut o asemenea situaţie, ca în plină criză de sănătate publică să avem alegeri parlamentare. Prin urmare, cred că toată clasa politică are în faţă un test extrem de important, acela de a-i convinge pe români că democraţia nu poate fi suspendată, chiar şi în asemenea situaţii şi trebuie să dăm un vot responsabil pentru un Parlament care are în faţă o sarcină extrem de grea, aceea de a pregăti ţara de o perioadă extrem de dură. Un Parlament care trebuie să vină să dea legi bune pentru economie, pentru sănătate, pentru educaţie”, a spus Tomac la sediul BEM.

Sursa foto: INQUAM Photos, Alexandra Pandrea