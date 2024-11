Un comandant român cunoscut sub pseudonimul Getotac conduce un grup de aproximativ 100 de români și moldoveni în prima linie a războiului din Ucraina.

Plutonul „Getica”, denumit oficial Romanian Battlegroup „Getica”, este recunoscut atât de luptătorii români, cât și de cei ucraineni, fiind format pentru a proteja populația civilă de invazia rusă.

Getotac rămâne anonim pentru a evita identificarea de către serviciile ruse de informații.

Getotac s-a alăturat frontului în ianuarie 2023, după o pregătire intensă începută în 2019. Decizia sa de a lupta în Ucraina a fost motivată de dorința de a proteja civilii și de a contribui la oprirea avansului Rusiei în Europa.

Deci, am venit aici ca să protejez populația civilă, ca să contribui la apărarea Ucrainei în fata unei invazii ilegale, care rămâne o invazie legală pornită de Rusia, oricare ar fi povestea propagandei. Și, în al doilea rând, ca să contribui oarecum, atât cât pot, la încetinirea, măcar dacă nu oprirea, rușilor în fața Europei ”, a declarat acesta, potrivit adevarul.ro.

„Am venit în Ucraina încă din ianuarie 2023. Azi-mâine am doi ani. Aveam o anumită pregătire, simțeam că sunt în stare, în primul rând, că dacă nu, nu m-aș fi pornit și, în al doilea rând, motivele îmi erau foarte clare.

Deși nu a fost militar de carieră, experiența acumulată în colaborarea cu un serviciu de informații european și cursurile tactice l-au ajutat să-și asume acest rol.

„Am un anumit specific, dar nu are de a face cu forțele armate. Am avut o anumită colaborare de-a lungul vieții cu un serviciu de informații din Europa și cam asta e singura… Am avut cursuri tactice, sunt instructor de arme de poligon. Mă rog, din experiența și din informațiile mele știam oarecum că Rusia o să încerce ceva și pot să spun că mă pregăteam cam din 2019 pentru asta, în plan privat, făcând cursuri și alte tipuri de lucruri”, mai spune el, conform sursei.