Scandal imens între George Burcea și Andreea Bălan. Ultima ieșire publică a actorului este fără precedent. Andreea Bălan încasează o umilință fără margini. George Burcea a făcut dezvăluiri fără precedent despre nuntă.

Umilință maximă pentru Andreea Bălan

Cinci ani și cinci luni. Atât a durat iubirea dintre Andreea Bălan și George Burcea. Acum, cele două vedete se despart cu scandal. Apariția Andreei Bălan la TV, acolo unde vedeta a dat mai detalii despre destrămarea familiei sale, l-a scos din minți pe actor.

George a venit cu o replică pe măsură. Actorul, Burcea a făcut dezvăluiri incredibile. George Burcea s-a cunoscut cu Andreea Bălan în 2014, la filmările unui videoclip de-al său. Cei doi s-au căsătorit în 2017, pe o plajă din California, solista afirmând la acea vreme că este de ajuns acea cununie.

Acest subiect a fost atins și de George. Actorul spune, după ieșirea publică a Andreei, că marketingul bate sufletul și face, de exemplu, un vis american să fie doar o ședință foto de dragul publicului.

„Haideți să nu mai pledăm în victime pe la TV doar de dragul publicului, emoției sau mai ales a marketingului… Când marketingul bate sufletul, face ca de exemplu un vis american să fie doar o făcătură ordinară, o ședință foto de dragul publicului, fără a avea substrat, candoare, dorința pură sau alte sentimente care au legătură cu sufletul omului”, a scris actorul, pe o rețea de socializare.

Cei doi au două fetițe împreună, Ella, născută în 2016 și Clara, în 2019, când interpreta a făcut un stop cardio-respirator. După stopul cardiac Andreea și-a dat seama, fiind pe patul de spital, că dacă ar muri și nu ar avea acte cu George, el nu ar fi putut avea acces la anumite lucruri ca să aibă grijă de fetele lor.

„Deşi iniţial am zis că nu vreau nuntă, nimic fastuos, şi ani de zile am negat nunta, poate din alte răni de-ale mele din trecut, după stopul cardiac, am decis că vreau să mă cunun la biserică şi că vreau să semnez actele.

Pe patul de spital, mi-am dat seama că dacă eu aş muri, şi noi nu avem acte, el nu ar fi putut avea acces la anumite lucruri ca să aibă grijă de fete.

Şi a fost o decizie luată la o cumpănă grea, poate dacă nu se întâmpla, nu faceam acte, dar oricum familia era cu el şi voiam să rămânem împreună pentru tot restul vieţii. Şi aşa am decis să facem acea nunţă frumoasă, bineînţeles cu fast”, a spus solista la ”Xtra Night Show”.

Te-ar putea interesa și: