Zeci de suporteri eleni au fost arestați pentru vandalism înainte de meciul Ajax Amsterdam – AEK Atena, în capitala Țărilor de Jos.

Peste 140 de susținători au fost arestați la Amsterdam înaintea meciului dintre Ajax Amsterdam și AEK Atena, din Europa League, scor 3-1. Aceștia au vandalizat stația de metrou, conform informațiilor furnizate de presa locală.

Confruntările au avut loc atunci când trenurile, transportând fani ai celor două echipe, s-au oprit în proximitatea stadionului. Suporterii au intrat în conflict nu doar între ei, ci și cu forțele de ordine în centrul orașului.

În urma acestor incidente, o stație de metrou a fost evacuată pentru a asigura trecerea în siguranță a trenurilor cu fani ai echipei AEK. Postul public de televiziune olandez NOS a raportat acest aspect.

Primarul Amsterdamului, Femke Halsema, a comentat incidentele. El a afirmat că acestea au reprezentat „o umbră pe fundalul unei seri de fotbal interesante, de care suporterii lui Ajax s-au bucurat în mod deosebit.”

În cursul acestui an, fotbalul olandez a fost afectat de probleme similare de mai multe ori. Cu meciuri de campionat abandonate în aprilie și mai din cauza comportamentului agresiv al spectatorilor. Aceștia au aruncat diverse obiecte, inclusiv bombe fumigene, pe teren.

Prin victoria obținută joi, Ajax și-a asigurat locul al treilea în grupa B, calificându-se astfel în play-off-ul turului eliminatoriu al Conference League. În schimb, AEK, care a ocupat ultimul loc în grupă, a părăsit competiția europeană.

Și înaintea partidei din Belgrad, au avut loc incidente grave. Suporterii celor de la Manchester City au fost atacați într-un local aflat în apropierea stadionului.

Belgrade – Red star fans seem to want to fight Manchester City fans who were enjoying a quite drink before the match⚽️ pic.twitter.com/GdIS6X7nki

— 🇬🇧RonEnglish🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@RonEng1ish) December 13, 2023