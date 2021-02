Uber n-a făcut profit nici în 2020, însă şi-a diminuat pierderile. Rezultele financiare au fost publicate miercuri

Compania de car-sharing Uber Technologies Inc şi-a publicat miercuri, 10 februarie, rezultatele financiare pentru anul trecut. Cu toate că nu a făcut nici în 2020 profit, gigantul american rămâne încrezător având evoluţia într-un an ce a stat sub semnul pandemiei.