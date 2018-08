Tranzacţia mult aşteptată: Proprietarii Dedeman intră puternic pe piaţa imobiliară printr-o achiziţie fulger

Proiectul The Bridge, care cuprinde trei faze şi va avea o suprafaţă de aproximativ 80.000 mp, va fi preluat de către grupul Dedeman. Prima fază a fost închiriată integral către chiriaşi precum BCR şi IBM, a doua fază se află în construcţie şi a fost preînchiriată către UPC, Schlumberger şi Medicover, iar faza a treia se află în stadiul de pregătire.

”Această tranzacţie marchează un moment de referinţă pentru piaţa imobiliară locală, dar şi pentru economia românească. Am arătat că un dezvoltator român poate concura cu marile grupuri internaţionale pe o piaţă foarte dinamică şi că poate încheia tranzacţii de anvergură. Mulţumim grupului Dedeman pentru că au ales să facă primul pas pe acest segment de piaţă cu proiectul The Bridge”, a declarat Geo Mărgescu, CEO şi co-fondator Forte Partners.

Aceasta este tranzacţia prin care fraţii Pavăl intră pe piaţa imobiliară, după ce anul trecut s-au retras în ultimul moment din achiziţia clădirilor de birouri AFI Park din Cotroceni, într-o tranzacţie evaluată atunci la 164 mil. euro.

„Proiectul The Bridge este unul dintre cele mai atractive de pe piaţa de real estate şi achiziţia lui va consolida activitatea grupului Dedeman. Sperăm să marcăm un nou început pentru antreprenorii români, care să aducă mai multă încredere în dezvoltarea şi achiziţionarea de proiecte de anvergură”, a declarat Dragoş Pavăl, CEO Dedeman.

Aceasta este cea mai mare tranzacţie încheiată vreodată pe sectorul birourilor, depăşind recordul marcat recent de fondul de investiţii Lion’s Head Investments, care a plătit 170 mil. euro pe complexul de birouri Oregon Park din cartierul Pipera.

Grupul Dedeman, cu o cifră de afaceri în 2017 de peste 1,37 miliarde de euro, este deţinut de fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl. Cei doi antreprenori ocupă locul doi în ultima ediţie a Top 300 Capital cei mai bogaţi români, cu o avere estimată la 1,1 – 1,2 mld. euro. Dedeman este cel mai mare angajator român, cu peste 10.000 de angajaţi, având cea mai întinsă reţea de comerţ cu amănuntul, ce cuprinde 48 de magazine de bricolaj, două centre logistice şi parc auto propriu. Recent, Grupul Dedeman a preluat o participaţie de peste 50% din producătorul de cărămizi Cemacon din Cluj-Napoca. Tranzacţia a inclus companiile Cemacon SA şi Cemacon Real Estate.

Forte Partners a dezvoltat până în prezent un portofoliu de proiecte în valoare de peste 300 de milioane de euro, atât în sectorul de birouri, cât şi în cel rezidenţial. Compania a dezvoltat clădirile de birouri Ștefan cel Mare Building, Nova Building şi The Bridge 1, precum şi proiectul rezidenţial Londra 27 şi are în derulare proiectele The Bridge 2, Calderon 80 şi Aviaţiei Park.

Fondatorii Forte Partners sunt Geo Mărgescu, fostul coordonator al activităţilor imobiliare locale ale grupului italian Cefin, Ionuţ Dumitrescu, fondatorul companiei de consultanţă imobiliară Eurisko, şi Johny Jabra, fondatorul brandurilor Primola şi Nova Brasilia.