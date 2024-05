Un nou transport ilegal de deșeuri, o nouă amendă! De această dată, sancțiunea a fost aplicată pentru lipsa acordului de transport. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au amendat un bărbat din Giurgiu cu 3.000 de lei.

În timp ce se întorceau de la verificarea unui șantier din zona Uverturii, aceștia au interceptat autoutilitara în trafic, în apropiere de Podul Ciurel. Vehiculul era încărcat cu un morman de fiare, în mare parte caroserii de mașină provenite din dezmembrări. Șoferul știa că în Sectorul 6 avem toleranță zero pentru astfel de transporturi, ce pot duce la deversări necontrolate și la confiscarea mașinilor.

El a prezentat polițiștilor un document pentru transportul fierului vechi la un centru de colectare și reciclare REMAT. Totuși, el nu avea și acordul de transport deșeuri, care se obține de la Primăria Municipiului București (PMB).

„Luăm foarte în serios acest fenomen! Motiv pentru care am şi reușit să-l diminuăm. Dacă în urmă cu doi ani am confiscat peste 20 de dube, ai căror șoferi au fost surprinși că aruncau la noi în sector gunoaie, în 2023 am înregistrat doar două astfel de situații. Iar amenzile sunt de ordinul a zeci de mii de lei!

Pe raza Sectorului 6, operatorul Urban SA este autorizat sa ridice deșeurile provenite din construcții. Trebuie doar sa sunați la 021/413 91 15 sau sa dați un email la office@urbansa.ro”, a transmis, miercuri, Primăria Sectorului 6.