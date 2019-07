În maximum doi ani, cinci categorii de produse de unică folosință, din plastic, vor dispărea de pe piață, în urma implementării Directivei europene în domeniu.

Astfel, Ministerul Mediului își propune să elimine farfuriile, tacâmurile, paiele, beţele pentru baloane şi beţişoarele pentru urechi din plastic, așa cum a declarat marți ministrul de resort, Grațiela Gavrilescu, în cadrul conferinţei de lansare a programului ”Punem preţ pe plastic”.

Iar autorităţile de mediu vor trebui să elaboreze, împreună cu producătorii de produse din plastic de unică folosinţă, o strategie pentru a reuşi implementarea Directivei europene care introduce noi restricţii pentru aceste materiale plastic.

”Ministerul Mediului pe care îl conduc a reuşit să scoată de pe piaţă pungile de plastic, acelea pe care le vedem de cele mai multe ori pe căile publice, în parcuri, în albia râurilor etc. În acelaşi timp, să nu uităm că deja avem aprobată o Directivă europeană pe plastic, care trebuie aplicată în timp de doi ani. Avem suficient timp, dar trebuie să o facem mult mai rapid, aşa cum am făcut şi cu scoaterea de pe piaţă a pungilor subţiri. Trebuie să scoatem de pe piaţă şi cele cinci produse de unică folosinţă (farfuriile, tacâmurile, paiele, beţele pentru baloane şi beţişoarele pentru urechi, n.r.), dar nu putem face asta singuri, ca autorităţi de mediu. În perioada următoare, împreună cu producătorii de produse din plastic de unică folosinţă, trebuie să ne facem o strategie pe termen scurt, mediu şi lung. Esenţial este un lucru: plasticul poate să fie reciclabil, valorificat. De asemenea, trebuie să ştim unde să-l depozităm, astfel încât cei care au în atribuţii contractuale ridicarea acestui deşeu să o facă pe baza legii”, a spus Gavrilescu.

În plus, ministrul a spus că fiecare dintre noi trebuie să se gândească la cât plătim pentru a curăţa natura de plasticuri şi, de asemenea, că este importantă colectarea, reciclarea şi revalorificarea plasticului.

”Vorbim despre plastic şi trebuie, în schimb, să vedem ce ştim despre plastic, de cum poluează plasticul şi ce trebuie să facem fiecare dintre noi ca să sortăm cum trebuie plasticul, să colectăm separat, deci, implicit, să reciclăm şi să valorificăm. Plasticul are valoare, dar haideţi să vedem are numai valoare pozitivă sau nu cumva şi o valoare negativă? Valoare negativă este cea care ne deranjează atunci când vedem cum se distruge biodiversitatea, nu numai din România, cum vedem că albia râurilor este plină de PET-uri ai căror proprietari noi suntem, pentru că noi îl producem. Trebuie să ne gândim cât plătim noi pentru a curăţa natura de aceste plasticuri. Să vedem, în schimb, şi valoarea pozitivă care începe inclusiv azi, aici, la Carrefour. Totul a început şi acum un an, când Carrefour introducea pentru prima dată în România punga biodegradabilă. Ce facem azi, aici, acum? Dăm un PET şi primim un fruct sau o legumă care este produsă în România. Uitaţi-vă cum câştigăm de două ori. Astfel, protejăm sănătatea noastră, familia şi, nu în ultimul rând, natura”, a adăugat ea.

