Total neașteptat! Ce salarii primesc angajații Andreei Esca. Sume surprinzătoare

Din declaraţia de avere a unui angajat la stat, a cărui soţie lucrează la Sonya Mod ca “consultant produse cosmetice”, reiese care sunt salariile din firmă. Astfel, în primul an, angajata magazinului a încasat 17.099 de lei (1.424 de lei pe lună), pentru ca în următorul să se înregistreze o creştere de peste 200 lei lunar, venitul anual fiind de 19.946 de lei (1.662 de lei pe lună).

În al treilea an la Sonya Mod, consultantul a primit o sumă asemănătoare celui precedent, 19.236 de lei, pentru ca al patrulea an să consemneze o nouă mărire salarială, de 21.047 de lei, adică 1.753 de lei pe lună. O comparaţie faţă de primul an arată că angajatei i s-a mărit salariul cu 329 de lei pe lună. De asemenea, se consider că Andreea Esca are cel mai mare salariu dintre vedetele tv din România, dar suma este confidenţială, scrie Cancan.ro.