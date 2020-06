. Numărul disciplinelor sportive pe care poți paria la Fortuna este de aproximativ 30. Sunt prezente sporturi principale, precum fotbal, tenis, baschet, dar există și categorii precum badminton, curse de câini, darts, NASCAR, snooker sau chiar volei pe plajă. Desigur, nu lipsesc nici sporturile electronice din ofertă – CS GO, DOTA2, League Of Legends, Starcraft2, Overwatch, Rainbow Six și altele. De apreciat este faptul că la Fortuna sunt incluse și evenimente din Ligi inferioare, precum Japonia 2, Suedia 3, Germania 3 sau Anglia 4. Opțiunile de pariere includ cele mai populare variante – 1X2, GG, Sub/Peste un anumit număr de goluri, Șansă Dublă, Scor Corect sau Pauză/Final, dar și altele mai speciale, cum ar fi Interval Goluri, Pariuri Combinate, Minutul Primului Gol, Cartonașe sau Repriza cu cele mai multe goluri.

Vezi oferta completă de pariuri sportive online aici