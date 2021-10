În cazul jocurilor de noroc, este foarte ușor de observat cât de multe oportunități de distracție și câștig există, deoarece operatorii licențiați au portofolii tot mai stufoase. Video sloturile sunt unul dintre cele mai îndrăgite tipuri de jocuri de noroc, principalele motive ale popularității sale fiind regulamentul ușor și diversitatea versiunilor.

Această libertate de alegere se datorează în principal furnizorilor de software, care lansează constant noi titluri interesante. În ultimii ani, aceste jocuri nu mai variază doar ca tematică și grafică, ci și din punct de vedere tehnic. Iată în continuarea acestui articol ce provideri au reușit să iasă în evidență în ultima vreme, dar și de ce merită să le acorzi puțin mai multă atenție!

Thunderkick

Unul dintre numele răsunătoare din iGaming a ajuns să fie Thunderkick. Acest furnizor a luat naștere în 2012 și a reușit să își construiască o gamă diversă de păcănele, care au tematici întrăznețe, unele ieșite din comun, o grafică sublimă, dar și plusuri tehnice incomparabile. Pentru mai multe informații despre evoluția sa, poți să vezi o recenzie detaliată despre Thunderkick, furnizorul de sloturi care a încântat publicul cu titluri marcante, precum Pyramith, Gods of Rock sau Cosmic Voyager, dar și:

Pink Elephants 1 și 2

Esqueleto Explosivo 1 și 2

Divine Lotus

Carnival Queen

Vei observa de la primele spin-uri că toate elementele au un design unicat, plin de culoare și detalii, efecte speciale care conturează atmosfera indicată de tematică. În plus, ai posibilitatea de a te bucura de diverse funcții deosebite, de la Rotiri Gratuite și Multiplicatori, până la mini-jocuri și multe alte surprize caracteristice Thunderkick.

Big Time Gaming

Există anumite companii fără de care unele industrii nu ar fi reușit să ajungă în punctele în care se află astăzi. Unul dintre aceste exemple, în cazul jocurilor de noroc, este furnizorul Big Time Gaming. El a fost providerul care a reușit să privească în afara limitărilor tradiționale și să schimbe mecanica păcănelelor, creând sistemul Megaways.

Video sloturile tip Megaways nu mai au doar câteva linii de plată și o grilă fixă, ci numărul simbolurilor care apar pe matrix se schimbă la fiecare rotire, ajungându-se până la sute de mii de posibile combinații câștigătoare. Big Time Gaming are foarte multe titluri care merită atenția ta, de la Wild Flower, POP și Bonanza Megapays, până la Lil’Devil, Extra Chilli, White Rabbit Megaways și multe altele.

GreenTube by Novomatic

Unul dintre cei mai cunoscuți provideri de jocuri de noroc, în mod special în România, este GreenTube. Compania aparține de furnizorul Novomatic și este recunoscută pentru portofoliul său bogat, din care fac parte serii precum:

Lucky Lady’s Charm

Book of Ra

Sizzling Hot

Cops&Robbers

Diamond Link

În plus, nu pot fi omise nici video sloturile marca GreenTube, precum: Captain Venture, Silver Trails sau Dolphin’s Pearl.

Stakelogic

În anul 2014 a luat naștere unul dintre cei mai creativi provideri de jocuri de noroc, StakeLogic. Această companie se mândrește în prezent cu un portofoliu inovativ, cu titluri sofisticate, interesante, amuzante și pline de oportunități de câștig. Printre cele mai captivante păcănele se află:

Voodoo Reels

Mayan Rush

Wild Bounty

Candy Ways Bonanza Megaways

Black Gold Megaways

Fiecare joc este creat atent, având efecte speciale atât video, cât și audio, dar și funcții avantajoase, de la Rotiri Gratuite și multiplicatori generoși, până la mini-jocuri palpitante. StakeLogic a ridicat ștafeta industriei, mai ales pe parte vizuală.

Pragmatic Play

Chiar dacă ai acordat, sau nu, atenție furnizorilor care au lansat titlurile tale preferate de video sloturi, de Pragmatic Play cu siguranță ai auzit. Acest provider de software are o vechime considerabilă în industria iGaming și deține un loc de onoare în topul celor mai creative companii. Iată care sunt ultimele titluri pe care ar trebui să le încerci de la Pragmatic Play:

Power of Thor Megaways

Sweet Bonanza

The Dog House Megaways

Fruit Party

Madame Destiny Megaways

Wild West Gold

Pe lângă competițiile interesante, care au și premii generoase, păcănelele sale sunt surse inepuizabile de distracție și surprize. Portofoliul Pragmatic Play este cu mult mai cuprinzător, incluzând serii precum John Hunter, dar și alte păcănele renumite, printre care se află The Hand of Midas, Release the Kraken, Mustang Gold sau Curse of the Werewolf Megaways.