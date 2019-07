Este vorba despre pensiile speciale care trec de suma de 10 000 de lei. Prezent joi, la Drobeta Turnu Severin, Eugen Teodorovici a vorbit despre o posibilă impozitare a pensiilor, dar și despre biletele gratuite ale studenților.

Potrivit acestuia, cele două lucruri sunt chestiuni pe care oamenii le reclamă. Mai mult, oficialul spune că măsurile au un impact nesimnificativ și nu fac asta din lipsă de bani.

„Impactul este unul nesemnificativ în raport cu situaţia economică a acestei ţări. Un motiv în plus să arătăm clar că nu acesta este argumentul. În schimb, este un subiect asupra căruia multă lume cere în spaţiul public să se reflecteze, asta facem, asta propunem, am ascultat şi ascultăm, ca de fiecare dată, ceea ce opinia publică doreşte. Că acum se fac fel şi fel de discuţii exact de către cei care ne îndemnau să facem acest lucru, este ceea ce ne-a obişnuit de ceva timp această parte a opoziţiei. Nu are sens să mai speculăm, nu este vorba de bani nu luăm o astfel de măsură din lipsă de bani. Acestea sunt chestiuni de normalitate. Că vorbim de pensiile respective, speciale, că vorbim de anumite prevederi care vor fi discutate cu studenţii din România, sunt chestiuni pe care toţi oamenii, oamenii din spaţiul public le reclamă şi atunci suntem obligaţi să ţinem cont, analizăm, discutăm, comunicăm cu cei vizaţi şi după aceea luăm o decizie” a spus ministrul Finanţelor Publice.

Teodorovici a declarat că studenții nu se pot supăra dacă Guvernul va impune o limită de vârstă pentru biletele gratuite și nici dacă Guvernul va vrea ca aceştia să aibă rezultate bune la examene.

