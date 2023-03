Doar câteva luni o mai despart pe cântăreața Theo Rose de momentul în care va deveni mamă. Îndrăgita artistă s-a confesat fanilor și le-a dezvăluit problemele cu care se confruntă în cea de-a șasea lună de sarcină.

Jurata show-ului de la Pro TV „Vocea României” trece prin cea mai frumoasă perioadă a vieții ei și împărtășește fiecare moment cu urmăritorii de pe contul ei personal de Instagram.

Theo Rose se confruntă în continuare cu probleme specifice femeilor însărcinate. Aflată pe ultima sută de metri cu sarcina, cântăreața are timp să-și exprime gândurile și sentimentele, fiind din ce în ce mai activă pe rețelele de socializare.

Are 10 kilograme în plus!

Ea povestește fanilor fiecare moment prin care trece în sarcină. Astfel, cunoscuta cântăreață a povestit despre faptul că a luat în greutate, iar fizionomia sa s-a schimbat, scrie Spy News.

Deși pare să se bucure că s-a împlinit la trup, Theo Rose acuză dureri de spate, din cauza kilogramelor în plus luate ultimele luni din sarcină:„Am fața plină de chestii și niște dureri noi de spate!”

Theo Rose s-a confesat fanilor pe rețelele de socializare că în primul trimestru de graviditate a slăbit, deoarece a avut grețuri. Inițial, Theo a avut o greutate de 45 kilograme. Între timp, în ultimele 2-3 luni, artista a pus circa 10 kilograme în plus și are, acum, 55 de kilograme.

A scăpat de griji și anxietăți

Artista mărturisește că îi place noua sa înfățișare dată de kilogramele în plus care au făcut-o să scape de griji.

”Mi se pare mult să zic cât m-am îngrășat pentru că eu în primul trimestru mai degrabă am slăbit fiindcă am avut grețuri. Plecând de la o greutate de 45 kilograme, acum nu m-am mai cântărit de vreo două săptămâni, dar estimez că aș avea 55 de kilograme.

Nu m-am omorât cu mâncatul, dar este normal să iei greutate. După ce nasc, mi-aș dori să rămân la 55 kilograme.

Mi se pare, în sfârșit, că arăt și eu ca un om, am și eu obraji. Sarcina asta a fost minune pentru mine, am scăpat de stres și anxietăți”, a declarat Theo Rose pe pagina ei de Instagram.

Numele băiețelului: Sasha Ioan

Cântăreaţa şi Anghel Damian vor avea împreună un băieţel. Theo Rose a dezvăluit numele ales pentru copil. „Mai avem 4 luni. Mult a fost, puțin a mai rămas. Mă simt ok. Nu am făcut nimic, ne apucăm peste o lună. Nu mă grăbesc. Îl aștept și pe bebeluș să zică ce părere are. Vă spun, că nu am secrete: Sasha Ioan”, a spus Theo Rose.