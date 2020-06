Dacă tot ești liber să lucrezi de oriunde îți face plăcere – din mijlocul trandafirilor înfloriți în grădină, de pe băncuța din parc sau din fuga mașinii -, măcar s-o faci ușor și bine. Caracteristicile tabletei Huawei MatePad Pro chiar îți permit acest mic răsfăț.

Le menționăm în continuare pentru o cât mai transparentă abordare: design premium și portabilitate extremă, raport ecran-corp de 90% – pentru un spațiu de vizualizare care face față cu brio scenariilor diverse de utilizar, chipset puternic – Kirin 990 oferă o tehnică de procesare de 7 nm, cea mai avansată din industrie, oferind performanțe bune și eficiență energetică, baterie puternică – tableta poate reda videoclipuri 1080P local timp de aproximativ 12 ore, navigare generală pe internet vreme de aproape 11,5 ore sau citire prin email și editare de documente pentru aproximativ 11 ore (date obținute din laboratoarele HUAWEI).

Trei aplicații simultan

Tableta Huawei MatePad Pro ( https://consumer.huawei.com/ro/tablets/matepad-pro/specs/ ) dispune însă și de funcții revoluționare: Multi-screen Collaboration sparge barierele dintre dispozitivele HUAWEI cu o funcționalitate avansată între mai multe platforme, Multi-Window permite partajarea fără efort a ecranului în mai multe ferestre și suportă până la trei aplicații simultan, HUAWEI APP Multiplier împarte imaginea aplicației în două ferestre, oferind o experiență dual-view revoluționară, având ca suport orientarea landscape a tabletei.

Iar Stylusul Huawei M-Pencil și tastatura magentică Smart Huawei Keyboard cu care tableta poate fi conectată o transformă într-un instrument de lucru complet. În plus, tableta vine la pachet cu Huawei AppGallery preinstalat, cu nu mai puțin de 500 de aplicații românești disponibile (Banking: Banca Transilvania, BCR, Pago, Orange Money, BRD sau 24Pay; Știri și divertisment: Cinemagia, Ziare.com, Știrile PRO TV, Digi 24, Biziday, Antena Play, Orange TV Go, Telekom TV sau Digi Online; Învățare și productivitate: aplicații de învățare a limbilor străine – Learn English, French, German, Japanese, dezvoltate de Meta Language Pro sau aplicația Mondly – și pachetul Microsoft Office etc.).

Prețuri promoționale

Mai mult: primele 100 de persoane care achiziționează un Huawei MatePad Pro primesc gratuit un Mouse Bluetooth Huawei și o Tastatură Magnetică Huawei. Pachetul promoțional, alături de noua tabletă HUAWEI, vor fi disponibile exclusiv la unul dintre partenerii autorizați HUAWEI, în varianta de culoare Midnight Grey, care dispune de un finisaj din fibră de sticlă, elegant și plăcut la atingere.

Stylusul Huawei M-Pencil, accesoriul care poate fi conectat cu tableta MatePad Pro, este disponibil la un preț promoțional de 349 lei la partenerul autorizat. Prețul de achiziționare recomandat pentru Huawei MatePad Pro Wi-Fi este de 2.499 lei, iar pentru modelul Huawei MatePad Pro LTE, 2.699 lei. Versiunea LTE este disponibilă pe piața din România încă din data de 11 mai.

Idei transpuse în realitate

„Huawei MatePad Pro este mai mult decât o capodoperă a designului sau un cinematograf mobil. Este modul în care regândim creativitatea și productivitatea mobilă pentru produsele HUAWEI. Este un instrument care le permite consumatorilor să își exprime creativitatea fără limite și este dispozitivul perfect pentru oricine caută un mod mai inteligent de a-și transforma ideile în realitate.”, apreciază Wang Yinfeng, President of PC and Tablet Product Line, Huawei Consumer BG.

În siajul datelor prezentate anterior, iată și câteva detalii tehnice uluitoare, demne de un cinemascop mobil! Huawei MatePad Pro are un panou IPS cu rezoluție 2K QHD (2560 × 1600) la o densitate de pixeli de 280 ppi.

Mobil office de top

Capabil să afișeze complet gamutul de culoare DCI-P3 la luminozitate de 540 niți și raport de contrast 1500:1, ecranul QHD oferă o experiență de divertisment superioară. Tehnologia HUAWEI ClariVu Display Enhancement îmbunătățește hardware-ul puternic și optimizează semnificativ reproducerea culorilor și claritatea imaginii și garantează că fiecare cadru este clar și bogat în detalii.

Oferind o experiență audio care se ridică la nivelul sistemelor home theater, Huawei MatePad Pro suportă Histen 6.0 pentru efecte de sunet stereo 3D. Difuzorul cu patru canale de înaltă amplitudine creat de Harman Kardon reproduce chiar și cele mai complexe sunete cu o claritate impecabilă.

De remarcat că produsele și serviciile HUAWEI sunt disponibile în peste 170 de țări, deservind mai mult de o treime din populația lumii! Compania deține 14 centre R&D în țări precum Statele Unite ale Americii, Germania, Suedia, Rusia, India și China.

Tehnologii inovatoare

HUAWEI Consumer BG este una din cele 3 filiale ale companiei și include telefoane inteligente, computere și tablete, dispozitive purtabile și servicii cloud etc. Cu peste 32 de ani de expertiză în domeniul telecomunicațiilor, HUAWEI oferă tehnologii inovatoare pentru consumatorii de pretutindeni.

Pentru mai multe informații, vizitați: http://consumer.huawei.com/ro

Pentru noutăți despre Huawei Consumer BG, urmăriți:

Facebook: https://www.facebook.com/huaweimobilero/

Instagram: https://www.instagram.com/huaweimobilero/

YouTube: https://www.youtube.com/HuaweiMobilero

Pentru noutăți despre AppGallery, urmăriți:

Facebook: https://www.facebook.com/AppGalleryRo/