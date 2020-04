Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii, a venit cu o informaţie care va da fiori tuturor bătrânilor din România. Ministrul a declarat, luni, că Guvernul se gândeşte să prelungească restricţiile de circulaţie pentru persoanele vârstnice cu cel puţin o lună după ce starea de urgenţă va fi ridicată în România.

Aflat la Galaţi, Nelu Tătaru a fost întrebat despre prelungirea măsurilor în cazul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani şi a răspuns: “Se ia in calcul și mai mult de o lună, dacă situația e dificilă. Trebuie să ne protejăm vârstnicii.”

Starea de urgenţă în România, prelungită până la jumătatea lunii mai

Pe 16 martie, preşedintele Klaus Iohannis a emis un prim decret privind instituirea stării de urgenţă pentru 30 de zile. Săptămâna trecută, şeful statului a anunţat că va emite un nou decret care va prelungi starea de urgenţă cu încă o lună, asta însemând până la jumătatea lunii mai.

”Sunt lucruri care se mişcă, însă, trâgând linie, am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgenţă. Am solicitat Guvernului să vină cu propuneri. La începutul săptămânii viitoare voi emite un nou decret pentru a prelungi starea de urgenţă cu încă o lună de zile. Acest lucru este necesar pentru a ţine epidemia sub control”, a afirmat preşedintele Iohannis.