Avocatul angajat de Simona Halep, Bogdan Stoica, a respins afirmațiile făcute de patronul firmei Quantum Nutrition Inc. Acesta a susținut că firma canadiană nu a fost dată în judecată și că totul ar fi, de fapt, o invenție.

Konstantino Koveos, unul dintre patronii firmei din Canada a susținut că decizia ITIA de suspendare a lui Halep este incontestabilă. El a spus că procesul anunțat de avocații româncei împotriva companiei sale este „o invenție”.

De cealaltă parte însă, avocatul Simonei spune că procedurile pot dura, dar ei i-au dat în judecată încă de luna trecută.

Întrebat dacă este sigur privind o contaminare cu Roxadustat de la firma canadiană, avocatul a spus că acest lucru au descoperit și ei, dar și tribunalul de la Londra.

„Asta am descoperit noi în ceea ce luase Simona. Apoi am luat alte recipiente sigilate, comercializate tot de firma canadiană. Am găsit aceeași contaminare. De altfel, nu e vorba că noi susținem ceva, ci e clar: chiar tribunalul de la Londra, care a judecat cazul, a decis că a fost vorba de contaminare de la acest supliment.

Că tribunalul a spus că această contaminare nu explică totul, aici intrăm în altă discuție. Dar contaminarea în sine, din produsul canadian, nu mai e o ipoteză, a fost validată de tribunal”, a explicat avocatul pentru sursa citată.