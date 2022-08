Simona Halep se simte pierdută după ultimul meci: Nu pot să mă gândesc foarte bine

Simona Halep (15 WTA) s-a calificat în sferturile de finală de la Toronto, după ce a învins-o pe Jil Teichmann (21 WTA) cu un de scor 6-2, 7-5. Totuși, îndrăgita sportivă a recunoscut că meciul a fost unul dificil și a fost nevoită să lupte pentru fiecare minge.

„Nu pot să mă gândesc foarte bine la meci, pentru că sunt pierdută. Am vorbit cu Jil după partidă și mi-a spus că simte același lucru. A fost imposibil să joci doar dintr-o parte a terenului. Dar, ce e cel mai important, e că am luptat pentru fiecare minge și am putut câștiga partida”, a spus Simona Halep într-o conferință de presă.

După această victorie, Simona Halep se întâlnește cu Cori Gauff în sferturile de finală ale turneului WTA de la Toronto. Trebuie menționat că meciul din sferturile de finală ale turneului de la Toronto este al patrulea meci direct dintre Simona Halep și Cori Gauff. Amintim că românca le-a câștigat pe precedentele trei fără set cedat.

„O știu foarte bine, mă aștept la un meci foarte greu, pentru că e o jucătoare foarte bună, o luptătoare”, a mai spus Simona Halep.

Sportiva noastră a învins-o pe Shuai Zhang

Amintim că sportiva noastră a învins-o anterior pe jucătoarea din China, Shuai Zhang. Halep a condus meciul de tenis cu 3-0 în primul set, dar Shuai Zhang a revenit, iar primul set s-a terminat cu 6-4, însă setul doi s-a terminat cu 6-2. Simona Halep a avut nevoie de o oră şi 11 minute pentru a obţine victoria.

Într-un meci cu destule greşeli de ambele părţi, Simona Halep a început bine, conducând cu 3-0, dar apoi Shuai Zhang s-a apropiat de ea, scorul ajungând la 3-2. După ce Simona Halep şi-a făcut serviciul (4-2), Shuai Zhang a reuşit să o egaleze (4-4), însă sportiva noastră a gestionat bine finalul primului act şi s-a impus cu 6-4, având însă nevoie de patru mingi de set pentru a tranşa disputa.

În setul secund, Simona Halep a început cu break, apoi l-a confirmat (2-0), iar după ce Shuai Zhang a luat un prim ghem s-a desprins la 5-1, câştigând astfel cu 6-2.

În setul inaugural, românca noastră a pus primul serviciu în teren doar în proporţie de 43,8%, a încheiat cu patru aşi și a făcut trei duble greșeli, în timp ce Shaui Zhang a avut șase. Sportiva din China a avut mai multe mingi direct câştigătoare (winners), 14-11, dar şi mult mai multe erori neforţate, 38-21.