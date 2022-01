Astfel, Administrația Joe Biden a retras vaccinarea obligatorie pentru aceștia, în cursul zilei de marți, scrie France Presse, care mai notează că Administrația pentru Sănătate și Securitate în Muncă din SUA a fost instituția care a anunțat această retragere.

Totul a fost făcut public într-un scurt comunicat de presă în care nu a fost menționată decizia Înaltei Curţi. De asemenea, Curtea Supremă a spus că ”încurajează cu tărie angajaţii să se vaccineze împotriva pericolelor permanente puse de COVID-19 la locul de muncă”.

Justiția a fost sesizată în acest context de către o parte a aleșilor republicani și o parte a mediului economic, spunând că decizia luată de locatarul de la Casa Albă este, de fapt, abuz de putere.

Așadar, în data de 13 ianuarie, Curtea Supremă le-a dat dreptate în privința celor aproximativ 84 de milioane de persoane angajate în marile companii.

Retragerea acestei măsuri i-a făcut pe aleșii republicani să salute decizia luată de Curtea Supremă.

”Administraţia Biden se înclină în faţa realităţii şi în cele din urmă respectă Constituţia”, a scris pe Twitter senatorul Josh Hawley (Missouri).

Big win – the Biden Administration bows to reality & actually acknowledges the Constitution. The president doesn’t get to make laws https://t.co/Fo3IAE5v8N

— Josh Hawley (@HawleyMO) January 25, 2022