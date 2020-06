În contextul schimbărilor generate de adaptarea la criza COVID-19, este de așteptat ca aceste elemente să câștige în importanță, în rândul angajaților, la nivelul anului 2020.

Rezultatele cercetării aduc în atenție principalele repere ale noului mediu de lucru, unde contextul ce devine normalitate este ghidat de flexibilitate și munca la distanță. Mai mult, cu rata șomajului în creștere în toate cele 33 de piețe analizate, siguranța locului de muncă devine un aspect mult mai important în acest an pentru angajați.

“Noul context pe care îl trăim în prezent pe piața muncii a accelerat tendințele prefigurate de Randstad Employer Brand 2020. Cercetarea a indentificat chiar înainte de criza COVID-19 dinamica preferințelor angajaților, care se îndreaptă spre o mai mare flexibilitate a programului și posibilitatea de a lucra de la distanță. Pandemia a accentuat aceste preferințe și i-a determinat pe angajatori să găsească extrem de rapid soluții pentru a se adapta la acest nou mod de a munci”, a declarat Mihaela Maranca, director general, Randstad Romania.

În cadrul Studiului Randstad Employer Brand 2020, angajatorii au fost evaluați în funcție de 10 criterii. Enumerate în ordinea celor care au reieșit ca fiind cele mai importante pentru angajații români, acestea au fost: salariul și beneficiile atrăgătoare (66%), atmosfera de lucru plăcută (53%), siguranța locului de muncă (51%), evoluția în carieră (49%), echilibrul viață profesională – viață personală (43%), urmate de sănătatea financiară, reputația foarte bună, folosirea tehnologiilor de ultimă oră, responsabilități interesante la locul de muncă, contribuția la comunitate. Topul 5 al acestor criterii se păstrează aproape de media europeană, cu excepția criteriului echilibrul viață profesională – viață personală, care la nivelul Europei se situează pe locul 4, nu 5, cu 47%, evoluția carierei fiind menționată ca importantă de 36% dintre respondenți. De remarcat este faptul că, deși pentru angajații români primele trei criterii definesc angajatorul ideal, aceștia consideră că ele nu sunt suficient de bine reprezentate în cadrul companiilor din România.

În acest an, topul 5 al celor mai dezirabili angajatori din țara noastră este dominat de companii din industria IT. El este condus de IBM România, urmată de HP, Ubisoft, Oracle și Amazon Development Center. Clasamentul celor 10 cele mai atrăgătoare sectoare, unde se află cei mai cunoscuți angajatori, este deschis, ca și anul trecut, de industria IT, urmată de FMCG, servicii, telecom, financiar-bancară, automotive, petrol și gaze, industrie – producție și retail. Liderii fiecărei industrii sunt IBM, Coca Cola Romania, HP, Orange Romania, ING Bank, Ford Romania, OMV Petrom, Eaton Electro Producție și Kaufland Romania.

Ce își doresc potențialii angajați în funcție de generație

41% din reprezentanții generației Z (18-24 ani) așteaptă condiții flexibile de lucru de la angajatorul lor, cel mai mare procent comparativ cu millennials (35%), generația X (33%) și boomers (28%). Din perspectiva beneficiilor primite, ei apreciază cel mai mult avantajele legate de vacanțe. Pentru 53% din millennials (25-34 ani), oportunitățile de dezvoltare a carierei sunt decisive în alegerea angajatorului, față de generația Z (46%), X (47%) și boomers (38%). Ei își doresc cel mai mult să aibă posibilitatea de a lucra de acasă (81%). Reprezentativ pentru generația X (35-54 ani) legat de factorii determinanți în ce privește decizia de angajare este preferința acesteia față de salariu și beneficii (69% vs. 52% în cazul generației Z). Ei sunt sensibili cu prioritate la beneficiile privind creșterea copiilor. 36% din reprezenții generației boomers (55-64 ani) sunt atrași de companiile sănătoase dpdv financiar, aspect care contează mai puțin în cazul generației Z (22%) și al celei imediat următoare lor (25%). Pentru aceștia, beneficiile legate de îngrijirea sănătății sunt cele mai importante.

Studiul relevă o ușoară așezare a pieței forței de muncă, tendință care cu siguranță se va accentua, având în vedere dinamica generată de pandemia de coronavirus. În 2019, 18% din angajați au schimbat locul de muncă (în linie cu media europeană – 17%), procent în scădere față de anul 2018 (21%). Peste 80% au rămas în cadrul aceleiași companii în 2019, față de 79% în 2019 și media europeană de 83%. Dacă în 2018, 36% din angajați intenționau să își schimbe locul de muncă, în 2019 procentul acestora a ajuns la 31%, comparativ cu media europeană, ușor mai scăzută (25%).

Aproximativ 1 din 4 angajații care își schimbă locul de muncă primesc o creștere salarială cuprinsă între 1%-10%, iar 29% dintre ei se bucură de un salariu mai mare cu 16-20% la noul job. Există chiar un segment (11%) care preferă să se angajeze în altă parte, deși salariul este mai mic.

În România, Studiul Randstad Employer Brand 2020 a fost realizat în perioada 30 decembrie 2019 – 8 ianuarie 2020, prin intermediul metodologiei internaționale dezvoltate la nivelul Grupului Randstad, lider mondial în servicii de recrutare, care constă în derularea unor interviuri online. La acesta au participat 4.564 de respondenți cu vârsta cuprinsă între 18 – 64 ani, incluzând studenți, angajați și șomeri. Au fost evaluați 120 cei mai mari angajatori din România, cunoscuți de minim 10% din populație.

Despre Studiul Randstad Employer Brand

Studiul Randstad Employer Brand este cercetarea independentă care analizează cel mai în profunzime brandul de angajator, la nivel mondial. Ea identifică, printr-o metodologie completă, rafinată în 20 de ediții, din mii de companii, care dintre acestea sunt cei mai dezirabili angajatori. Cercetarea centralizează opinia a 185.000 de respondenți din 6.136 de companii de pe 33 de piețe. Aceasta este realizată cu sprijinul companiei de cercetare de piață Kantar, partenerul internațional Randstad în acest proiect.