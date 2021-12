E-commerce-ul local a explodat în pandemie, iar angajații români au început să solicite angajatorilor să le simplifice munca prin tehnologie. Acestea sunt cele mai importante concluzii ale unui studiu pe tema evoluției mediului de business local în 2021 realizat de CIEL România, unul dintre cei mai importanți producători de software pentru afaceri.

Principalele concluzii ale studiului

1. 2021, anul automatizărilor.

73% dintre firme au automatizat noi procese de business față de anul anterior. Spre deosebire de 2020, primul an de pandemie, care i-a determinat pe antreprenori să fie mai retinuți în privința investițiilor sau schimbărilor majore în companie, 2021 a fost anul automatizării accelerate: numeroase operațiuni manuale, consumatoare de timp, au devenit procese robotizate. Antreprenorii români au ales să automatizeze mai multe operațiuni nu doar pentru a reduce costurile, ci mai ales pentru a fi pregătiți pentru orice schimbare pe care o poate aduce această perioadă plină de provocări.

2. Digitalizare masivă în firmele mici sau nou deschise.

Dacă în 2019 firmele mici erau reticente să aloce bugete pentru tehnologie, pandemia a cauzat o schimbare semnificativă de mentalitate în antreprenoriatul românesc: proprietarii firmelor mici au înteles că dotarea afacerii cu soluții software îi ajută să avanseze pe piață, să aibă costuri mai mici și să livreze mai repede. Pentru firmele mici sau firmele nou deschise în 2020-2021, digitalizarea este șansa supraviețuirii pe timp de criză; de aceea, peste 65% dintre firmele înființate în pandemie au pornit în business cu un nivel al digitalizării mult mai ridicat față de cele aflate la început de drum în anii 2018-2019.

”În acest context, softurile noastre de gestiune și de contabilitate au înregistrat vânzări foarte bune, în special din partea start-up-urilor – cu 50% mai multe decât anul trecut au ales cele două soluții deoarece conștientizează cât de important este ca datele comune să fie automatizate. Estimăm că apetitul pentru digitalizare companiilor mici și antreprenorilor din tânăra generație se va menține și în 2022”, declară Roxana Epure (foto), managing partner CIEL România.

3. Explozia comerțului online.

Mai mult de jumătate (52%) dintre antreprenorii români care dețineau magazine fizice au lansat magazine online în pandemie, considerând că este o afacere mult mai sigură în contextul actual. Trendul de mutare a magazinului în online sau de creare a unui eshop a fost unul ascendent și în acest an, mulți dintre antreprenori preferând chiar să renunțe la prezența în marketplace-uri pentru a avea propriul magazin virtual.

De asemenea, un trend important este apariția magazinelor de nișă, lansate de mici antreprenori, de regulă pe segmentul premium al pieței de FMCG. În 2021, compania a înregistrat o creștere anuală totală de 32% de clienți noi pentru CIEL eCommerce, soft pentru gestionarea stocurilor şi a comenzilor online şi pentru livrarea produselor.

Automatizările îi degrevează pe angajați de sarcinile repetitive

4. Angajații solicită companiilor achiziția de soluții de automatizare.

Angajații români au început să solicite angajatorilor să le simplifice munca prin tehnologie, astfel că numeroși clienți și-au dotat afacerile cu soluții de digitalizare și pentru că angajații au fost în 2021 mult mai deschiși să învețe și să folosească tehnologii moderne.

Automatizările îi degrevează pe angajați de sarcinile repetitive și le fluidizează activitatea. Concret, reduc timpul efectiv de muncă, prin realizarea de operațiuni multiple într-un timp mai scurt. Elimină greșelile umane care pot afecta afacerea și oferă mai mult control și predictibilitate. Alte mari avantaje ale automatizărilor sunt reprezentate de reducerea nivelului de stres și creșterea productivității angajaților pe alte segmente cheie.

”Soluțiile de automatizare rezolvă parțial criza de resurse umane, care s-a amplificat din nou în 2021. Noi punem la dispoziția clienților și angajaților lor un portofoliu generos de tutoriale video, din care utilizatorii învață cu ușurință cum să îndeplinească diverse task-uri printr-un singur click. Iar suportul permanent pe care îl oferim clienților este unul din motivele principale ale ratei de retenție de 92% pe care o înregistrăm”, declară Roxana Epure, managing partner CIEL România.

5. Creșterea producției de alimente și băuturi în București.

Vânzările CIEL ERP către producătorii din segmentul de alimente și băuturi din Capitală s-au majorat cu 26% în acest an. Fie că este vorba de mici producători care dețin magazine online (sucuri bio, dulcețuri și conserve, etc) sau companii care dețin spații fizice de comercializare (cofetării, brutării, etc), aceștia au înregistrat comenzi mai mari de la clienții lor și în consecință au fost nevoiți să achiziționeze soluții software pentru automatizarea operațiunilor.

”Orice companie care dorește să crească investește în automatizare și tehnologie, iar în segmentul de producție este esențial să ai soluții eficiente de gestiune. Îți oferă control total asupra stocurilor de materii prime și producție finită, știi exact ce cantități de ingrediente sau materii prime să cumperi pentru a nu avea cheltuieli suplimentare, produci produse la calitatea dorită și, inevitabil, reduci costurile pe termen lung”, declară Roxana Epure.