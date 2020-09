Campania CamForCharity implineste 3 ani de la prima editie, anul trecut intreaga suma stransa fiind donata catre asociatiile care sustin copiii cu diverse afectiuni din spectrul autismului din Romania.

Actiunea se va desfasura sambata, 5 Septembrie 2020 cand intregul personal administrativ (peste 350 de persoane) inclusiv manageri, traineri, ingineri, specialisti de marketing, din cele 33 de sedii din Romania, Cehia, Ungaria, Statele Unite si Colombia vor fi live pe noua platforma mainstream Stars.Live, toate castigurile obtinute fiind dublate de Studio20 si donate catre copii si mamele care au nevoie.

“Anul acesta am ales trei campanii in loc de una singura. Dupa atente considerari si dupa un brainstorming cu echipele noastre din toata lumea, pentru ca este incredibil de greu sa alegi o singura caritate, ne-am hotarat asupra acestora:

https://secure.givelively.org/donate/integratenyc-inc/1-1-million-dollars-for-1-1-million-students

https://www.globalgiving.org/projects/stop-violence-against-women-in-times-of-the-covid/

https://www.globalgiving.org/projects/educatechidrenincolombia/”

declara PR managerul Studio20, Andra Chirnogeanu.

Dupa cele 24 de ore de campanie, suma adunata se dubleaza si se imparte in mod egal intre cele 3 campanii de caritate alese anul acesta.

“Este important sa le aratam colegelor noastre ca suntem alaturi de ele, ca le apreciem munca si ca le sustinem in lupta zilnica impotriva prejudecatilor, a discriminarii, a bigotismului si ipocriziei. #GirlsFromStudio20, suntem mandrii de voi, ne vedem sambata pe www.stars.live”, a adaugat Andra Chirnogeanu.

Desi intial scopul proiectului a fost de a clarifica si a explica provocarile pe care le intampina un model de videochat non-nude, ulterior s-a transformat intr-o traditie care incearca sa ajute persoanele din categoriile vulnerabile, oferind astfel un exemplu de implicare si responsabilitate sociala.

Studio20 este o companie ce are in prezent 350 de angajati permamenti si peste 1000 de colaboratori (modele). Isi desfasoara activitatea in 33 locatii, din 6 tari (Romania, Statele Unite, Columbia, Ungaria, Cipru si Cehia), pe 3 continente (Europa, America de Nord si America de Sud). Studio20 a realizat o cifra de afaceri in 2019 de 25 de milioane euro si are pentru 2020 o cifra de afaceri estimata de 35 de milioane euro.

Articol furnizat de Studio20