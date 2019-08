Cazul Caracal explodează pur și simplu în fața polițiștilor. Ies la iveală noi comportaente groaznice ale așa zișilor oameni ai legii cu victimele unor violuri sau tentative de violuri.

Unele dintre victime au fost pe punctul de a fi răpite sau violate și au sunat la 112, pentru a cere ajutorul polițiștilor. De multe ori victimele nu au fost crezute sau chiar acuzate că este numai vina lor.

Ioana Păun are 34 de ani și este regizor. În urmă cu mai bine de zece ani, când încă era studentă la teatru, un bărbat a încercat s-o răpească. Incidentul s-a petrecut pe Calea Victoriei. A reușit să scape și a sunat la 112 pentru a semnala cazul, dar și ca să se asigure că bărbatul nu va face rău și altcuiva. Ce răspuns a primit e de-a dreptul strigător la cer. “Am sunat la Urgenţe. M-au pus în legătura cu poliţia. M-a întrebat: “Ce căutai pe stradă la ora asta?”. M-am blocat pentru că nu m-am aşteptat la întrebarea asta, i-am povestit că împărţisem nişte afişe cu colegii mei şi mi-a zis că nu are ce să facă şi să mă duc la o secţie de poliţie a doua zi, ceea ce am şi făcut. Mi-au spus că bărbatul probabil mă confundase cu o lucrătoare sexuală. M-au întrebat cum eram îmbrăcată. Eram îmbrăcată în nişte pantaloni şi un tricou”, a spus Ioana Păun, conform ProTV.

O poveste asemănătoare a prezentat şi bloggerița Emilia Chebac. Aceasta a semnalat o situație prin care a trecut o prietenă apropiată după ce un bărbat a încercat s-o violeze. Discuția dintre victimă și polițistul care a ajuns la fața locului a stârnit zeci de comentarii pe Facebook.

″- Ce v-a făcut doamnă?

– A încercat să mă violeze.

– Și a reușit?

– Nu.

– Deci nimic. Atunci să fiți sănătoasă.

– Și nu vreți să știți nimic despre el? Omul ăla nu se va opri aici. Va mai ataca.

– Credeți că avem timp de povești. Avem cazuri mult mai serioase”.

Asociațiile care luptă pentru drepturile femeilor au publicate zeci de astfel de povești pe rețelele sociale. Una dintre relatări vine chiar de la o minoră, care spune că a fost agresată într-un parc de doi polițiști.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, în primele 6 luni ale acestui an au fost înregistrate 946 de cazuri de viol la nivel național.

